Neuer Test bescheinigt Windows Defender hervorragende Ergebnisse

Der Windows Defender, der auf Windows 10 und Windows 11 vorinstalliert ist, gehört zu den besten Virenschutzprogrammen im Jahr 2021. Das geht aus den neuen Tests von AV-Test hervor - und überrascht ein wenig, nach der vielen Kritiken in den letzten Monaten am Defender.

Es geht dabei um einen Vergleichstest von Antiviren-Lösungen für den Heimbedarf. Das unabhängige IT-Sicherheitsinstitut AV-Test hat sich dazu im September und Oktober 21 verschiedene Lösungen angeschaut und bewertet. Verglichen wurden dabei neben der Leistung und Sicherheit auch die Benutzerfreundlichkeit. Alle Sicherheitsprodukte wurden in ihrer Standardkonfiguration in Verbindung mit Windows 10 Home untersucht, also keine weiteren Einstellungen vorgenommen.Dem Bericht zufolge wurden der Windows Defender, Avira, McAfee, Avast, AVG und einige andere Antiviren-Apps auf verschiedene Sicherheitsaspekte hin getestet, dazu gehörten Zero-Day-Malware, Cyberattacken, infizierte E-Mails und so weiter. "Wir haben für die Tests immer die aktuellste, öffentlich verfügbare Version aller Produkte verwendet. Sie durften sich jederzeit selbst aktualisieren und ihre In-the-Cloud-Dienste abfragen", heißt es im Testbericht.Der Windows Defender hat in den Bereichen Schutz, Leistung und Benutzerfreundlichkeit dafür gute Noten erhalten. Andere Sicherheitslösungen von Anbietern wie McAfee und Avast haben ebenfalls die volle Punktzahl erhalten, aber Windows Defender ist die einzige kostenlose Antiviren-Lösung, die von AV-Test als empfehlenswert ist.In dem Test können Sicherheitsprodukte in den Kategorien Schutz, Leistung und Benutzerfreundlichkeit jeweils maximal 6 Punkte erhalten. Der Windows Defender hat volle 18 Punkte erhalten, was ihn zur guten Wahl für Windows 10 macht - voraussichtlich gilt das auch für Windows 11 , doch da fehlen noch die Langzeitergebnisse.Im Rahmen seiner Bemühungen, plattformübergreifende Sicherheitslösungen zu verbessern, arbeitet Microsoft dabei bereits an einem neuen Defender . Die App heißt " Microsoft Defender Preview" und ermöglicht es Nutzern, sowohl ihre Windows 11 PCs, als auch Macs und mobile Plattformen wie Android und iOS gemeinsam zu überwachen.