SwiftKey bringt Copy and Paste zwischen Android und Windows für Alle

Mit dem Windows 10 Mai 2021 Update hat Microsoft die Verzahnung zwischen Android-Smartphones und dem Desktop weiter verbessert. Doch einige Funktionen - darunter gehört auch Copy and Paste - sind nur in Verbindung mit bestimmten Smartphones verfügbar. Das ändert sich.

Cloud-Zwischenablage

Aktivierung notwendig

Release-Notes SwiftKey 7.9.0.5 Sie können jetzt Text zwischen SwiftKey Keyboard und Windows kopieren und einfügen.

Und zwar mit der Microsoft SwiftKey Keyboard-App für Android . Entdeckt hatte das das Online-Magazin MS PowerUser . SwiftKey ist eine der beliebtesten Tastatur-Apps auf Android und bei vielen Nutzern im Einsatz. Wer die App in Verbindung mit einem Windows-PC nutzt, kann von neuen Funktionen profitieren. Die App bringt nun das Kopieren und Einfügen von Text zwischen der App und dem Windows-Desktop für alle Android-Nutzer. Weitere Änderungen bringt die neue App-Version nicht. Wir haben die Release-Notes am Ende des Beitrags mit angefügt.Microsoft stellt dafür ein neues Update für die SwiftKey Keyboard App zur Verfügung. In der App-Version 7.9.0.5 ist die neue Funktion nun enthalten. Mit diesem Update lassen sich laut der Microsoft-Beschreibung ab sofort Text in die Zwischenablage des Android-Smartphones oder -Tablets kopieren und dann auf dem Windows-PC einfügen - und umgekehrt. Von dieser Option hatten wir schon mehrfach berichtet Die Funktion wird über die Cloud-Zwischenablage-Integration bereitgestellt und befand sich seit einigen Monaten im Betatest. Nun stellt das Unternehmen SwiftKey mit neuen Funktionen als stabile Version für alle Nutzer zur Verfügung. Die Funktion kann sowohl unter Windows 10 (ab Update Oktober 2018 oder später) als auch unter Windows 11 genutzt werden, vorausgesetzt, es wurde die neueste Version der App auf dem Smartphone installiert.Wer es ausprobieren möchte, muss die Funktion aber selbst aktivieren, das ist bisher standardmäßig nicht der Fall. Die nötige Aktivierung findet man in den SwiftKey-Einstellungen / Eingaben / Zwischenablage. Dort befindet sich die Option "Zwischenablageverlauf synchronisieren". Wenn das aktiviert wurde, kann man in den Einstellungen am PC das Gleiche machen. Dort ist die Aktivierung unter System / Zwischenablage zu finden.