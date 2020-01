Windows 10 20H1: Microsoft entfernt SwiftKey aus den Einstellungen

Nachdem Microsoft im Jahr 2016 Touchtype, den Entwickler der beliebten SwiftKey-App, übernommen hatte, wurde die Tastatur auch in das eigene Betriebssystem integriert. Mit der kommenden Windows 10 Version 20H1 soll die Software dann allerdings nicht mehr zur Verfügung stehen.

Grund für die Entfernung ist unklar

Alle Fragen umfassend beantwortet

Microsoft

SwiftKey wurde damals mit Windows 10 Build 17962 in das Betriebssystem eingebaut. Die Software kommt als Bildschirmtastatur zum Einsatz und bringt Wischgesten und intelligente Wortvorschläge mit sich. Die meisten Nutzer dürften die Android- und iOS-Version von Swift­Key kennen. Die App konnte auf dem mobilen Betriebssystem von Google im vergangenen Monat ( wir berichteten ) mehr als 500 Millionen Installationen erreichen.Wie nun Deskmodder berichtet, ist SwiftKey in der Windows 10 Version 2004 (20H1) nicht mehr enthalten. Darüber hinaus bleibt die Tas­ta­tur auch in der Windows 10 20H2 ver­schwun­den. In den Systemeinstellungen sind keine Hin­wei­se auf SwiftKey mehr zu finden.Weshalb Microsoft das Feature tatsächlich aus dem eigenen Betriebssystem entfernt, ist mo­men­tan allerdings noch völlig unklar. Das Red­mon­der Unternehmen hat bisher kein of­fi­ziel­les Statement zu diesem Thema abgegeben. Es wäre denkbar, dass die Funktion auf Windows 10-PCs nur von wenigen Nutzern verwendet wurde. Die Bildschirmtastatur wird schließlich hauptsächlich von den Besitzern eines Windows 10-Tablets genutzt. Außerdem war die Tas­ta­tur lediglich in den sieben Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Por­tu­gie­sisch sowie Russisch verfügbar. Womöglich wird sich Microsoft zu einem spä­te­ren Zeit­punkt noch zur Entfernung von SwiftKey aus Windows 10 äußern.