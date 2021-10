Windows 10: Neues Update löst Probleme mit Outlook, Neustarts & Co.

Microsoft stellt ein weiteres optionales Update für Windows 10 zum Download bereit. Der KB5005611-Patch behebt dabei unter anderem diverse Probleme, die in Verbindung mit Outlook, den Nachrichten- und Interessen-Widgets sowie PC-Neustarts auftreten können.

Highlights des Windows 10 KB5005611-Updates

Aktualisiert ein Problem, das dazu führt, dass die Systemuhr nach einer Sommerzeitumstellung um eine Stunde falsch geht.

Aktualisiert ein Problem, das dazu führt, dass Anwendungen wie Microsoft Outlook während der normalen Verwendung plötzlich nicht mehr funktionieren.

Aktualisiert ein Problem mit dem Microsoft Outlook-Add-In, das das Eingeben einer Antwort verhindert.

Aktualisiert ein Problem, das dazu führt, dass Nachrichten- und Interessensymbole bei bestimmten Bildschirmauflösungen unscharf sind.

Aktualisiert ein Problem, das dazu führt, dass Nachrichten und Interessen angezeigt werden, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste klicken, auch wenn Sie diese Funktion auf Ihrem Gerät deaktiviert haben.

Aktualisiert ein Problem, das zu Verzerrungen im Ton führen kann, den Cortana und andere Sprachassistenten aufzeichnen.

Aktualisiert ein Problem, das dazu führt, dass Ihr Gerät nach einem Neustart nicht mehr funktioniert.

Aktualisiert ein Problem, das verhindert, dass Sie Eingaben für Apps machen können, wenn sich die Taskleiste nicht am unteren Rand des Bildschirms befindet.

Die jüngste Aktualisierung stellen die Redmonder ab sofort für die Windows 10-Versionen 21H1, 20H2 und 2004 zur Verfügung und heben diese somit auf die Builds 19043.1266, 19042.1266 respektive 19041.1202 an. Die Installation erfolgt derzeit manuell über die Windows Update-Funktion, während eine automatische Verteilung zum anstehenden Patch Day am 13. Oktober 2021 geplant ist. KB5005611 wird dabei zu einem der letzten kumulativen Updates für die Windows 10 Version 2004 gehören, deren Support im Dezember endet.Wie aus den unten aufgelisteten Highlights des Patches hervorgeht, widmet sich Microsoft vorrangig Fehlern, die im Zusammenhang mit Outlook und dazugehörigen Add-Ins stehen. Ebenso wird am "Nachrichten und Interessen"-Widget gearbeitet, das unter Windows 10 weiterhin für Probleme sorgt. Hinzu kommen Verbesserungen hinsichtlich der Systemuhr, PC-Neustarts und Audio-Bugs in Kombination mit Sprachassistenten wie Cortana.Abseits der KB5005611-Problemlösungen geht man davon aus, dass Microsoft Windows 10 parallel zum Windows 11-Release am 5. Oktober mit der neuen Version 21H2 versorgen wird. Dieses Update richtet sich an alle Nutzer, welche aufgrund der gestiegenen Hardware-Anforderungen nicht in der Lage sein werden, dass neue Windows 11 zu installieren.