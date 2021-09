Xiaomi 11T Pro: Smartphone lässt sich mit bis zu 120 Watt aufladen

Bereits seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, dass das kommende Xiaomi-Flaggschiff mit einem 120-Watt-Netzteil aufgeladen werden kann. Nun hat der Hersteller bestätigt, dass das Smartphone über ein derartiges Feature verfügt. Der Launch findet in der nächsten Woche statt.

Nicht das erste Gerät mit 120W-Support

Vor wenigen Tagen hatte Unbox Therapy ein Marketing-Video veröffentlicht. In dem Clip ist ein Xiaomi-Smartphone zu sehen, auf dessen Bildschirm angezeigt wird, dass das Gerät mit einer Geschwindigkeit von 120 Watt lädt. Der Tweet wurde nun vom offiziellen Twitter-Account des Herstellers geteilt. Das Unternehmen nennt die Technologie "Xiaomi Hyper Charge" und betont, dass das Xiaomi 11T Pro mit entsprechenden Netzteilen kompatibel ist.Damit kann das neue Smartphone deutlich schneller aufgeladen werden als seine Vorgänger-Modelle. Das Xiaomi Mi 11 Pro hat lediglich Ladegeräte mit einer Leistung von 67 Watt unterstützt. Das Xiaomi Mi 10 Ultra sowie das Mix 4 hatten hingegen ebenfalls Support für 120-Watt-Netzteile mit an Bord. Wie viel Energie das Xiaomi 11T Pro speichern kann, bleibt noch unklar. Es wäre denkbar, dass in dem Gerät ein 5000 mAh großer Akku zum Einsatz kommt. Der Akku könnte dann einen Snapdragon 888-Prozessor und ein 120-Hz-AMOLED-Display mit Strom versorgen.Das Xiaomi 11T Pro wird am 15. September enthüllt. Die Präsentation beginnt um 14 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Hier dürften dann nicht nur die Spezifikationen, sondern auch die Preise und Verfügbarkeiten zu unterschiedlichen Varianten des neuen Modells bekanntgegeben werden. Darüber hinaus könnte Xiaomi auf dem Event zusätzlich zu dem zukünftigen Flaggschiff-Smartphone auch eine Reihe neuer Tablets ankündigen.