iOS-Apps bringen viel mehr Geld, aber Android-Umsatz wächst schneller

Kunden des Apple App-Store geben deutlich mehr Geld aus als Nutzer des Google Play Stores. In der ersten Hälfte des Jahres wurde im iOS-Laden doppelt so viel ausgegeben wie bei der Android-Konkurrenz . Aber: Bei der Wachstumsrate muss sich Apple geschlagen geben.

Apple setzt im App Store mit Abstand am meisten um

Pandemie hilft Android

Marktdaten von Sensor Tower schreiben dem App-Store von Apple für die erste Jahreshälfte 2021 einen Umsatz von 41,5 Milliarden US-Dollar zu, bei den Android-Nutzern und Google stehen am Ende der ersten beiden Quartale 23.4 Milliarden US-Dollar auf der Play-Store-Rechnung . Einmal mehr kann sich Apple als Betreiber des lukrativsten App-Stores beweisen, ein tieferer Blick in die Statistik zeigt aber, dass hier durchaus Bewegung im Markt zu spüren ist.Im Halbjahresvergleich mit 2020 kann Apple beim App Store ein Wachstum von 22,05 Prozent verzeichnen. Hier wird sich Google sicher freuen, dass man zumindest etwas in Sachen Gesamtumsatz zulegen kann. Mit einer Wachstumsrate von über 30 Prozent zwischen H1 2020 und H1 2021 kann man das beste Umsatzwachstum in der Store-Geschichte erreichen.Marktforscher ziehen laut Finbold auch ein recht klares Fazit, was Android-Nutzer zu mehr Konsum angetrieben haben könnte: "Auch wenn der App Store weitaus besser abschnitt, florierte Android, da die Pandemie in Ländern mit einer Android-lastigen Bevölkerung hartnäckig blieb."Die Analyse erlaubt auch einen Blick auf die großen Geldbringer unter den Apps. Gaming dominiert mit globalen Umsätzen von 44.7 Milliarden US-Dollar über beide Plattformen hinweg klar. Unter den Apps spielen Tiktok, YouTube und Tinder mit über 900 Millionen beziehungsweise 565 Millionen sowie 520 Millionen in einer eigenen Umsatz-Liga.