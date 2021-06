Windows Terminal: Neue Release- und Preview-Versionen starten

Microsoft hat wieder zwei neue Versionen für die Windows Terminal veröffentlicht: In der Preview gibt es einen Ausblick auf interessante neue Funktionen, die bei der Build 2021 angekündigt wurden . Auch eine neue stabile Version ist gestartet.

Aktualisierungen im Store

Tastenkombinationen für Windows Terminal

Aktuell fehlen jedoch noch die Einzelheiten zu den Neuerungen für beide Varianten. Normalerweise startet Microsoft die Updates für die Terminal-App mit der Freigabe bei Github und veröffentlicht dort auch die Release-Notes für die Preview und die stabile Version gleich mit. Nun gibt es jetzt eine Änderung, die vermutlich ein Versehen ist - denn beide neuen Versionen stehen schon im App Store zur Verfügung, aber eben noch nicht bei Github. Die Store-Seiten verlinken für die Angabe der Änderungen in den Versionen zu Github, doch dort findet man die neuen Updates oder Update-Notizen noch nicht.Die fertige, stabile Terminal-Version bekommt das neue Build 1.8.1521.0. Die Preview befindet sich bei Build 1.9.1523.0. Bei Github ist auf der Seite der Veröffentlichungen bisher nur der Quellcode für beide Versionen zu finden. Entdeckt hatte die neuen Versionen das Online-Magazin Deskmodder . Aber auch sie haben noch keine weiterführenden Informationen zu den Inhalten der Updates.Das Windows Terminal ist eine moderne, leistungsstarke und produktive Terminal-Anwendung für Benutzer von Befehlszeilen-Tools und Shells wie Command Prompt, PowerShell und WSL. Die neue Preview kann aktuell nur über den Microsoft Store bezogen werden,Die fertige Version werden wir auch bei uns im WinFuture-Downloadbereich zur Verfügung stellen , sobald das Update auftaucht. Derzeit bekommt ihr noch das Update aus dem Mai.Wir haben euch Tastenkürzel für das Windows Terminal zusammengestellt, um aufzuzeigen, wie man in der Terminal-App mit wenigen Klicks zum Beispiel neue Tabs mit bestimmten Profilen erstellt oder man schnell navigieren kann. Viele praktische Shortcuts sind aufgeführt, und natürlich bieten wir euch auch die Möglichkeit an, die Tastenkürzel-Übersicht herunterzuladen . Die Tastaturkürzel ergänzen die Möglichkeiten, die man in der App selbst hat, um neue Shortcuts anzulegen und sich so wertvolle Zeit beim Eingeben zu sparen. Mit dem CheatSheet habt ihr die Kürzel auf einen Blick parat und müsst sie nicht alle auswendig kennen.