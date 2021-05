Build 2021: Microsoft stellt neue Vorschau für das Windows Terminal vor

Microsoft hat zum Auftakt der Build 2021 Entwicklerkonferenz Updates für Windows Terminal angekündigt. In der Preview gibt es einen Ausblick auf neue Funktionen, in der Release-Version startet jetzt unter anderem die Option, Tabs über das Kontextmenü zu duplizieren.

Terminal als Standard-Terminal festlegen

"Stable Version": Terminal 1.8

Zum Start der Build 2021 gibt es viele Neuigkeiten für die Terminal-App , die nun seit genau zwei Jahren verfügbar ist. Zum Jubiläum gibt es jetzt noch einmal eine ganze Reihe von neuen Funktionen, die in die Preview-Phase starten. Interessant ist dabei der neue Quake-Modus, der mit Terminal 1.9 kommen wird. Damit kann man das Terminal jederzeit mit einer Tastenkombination in den Vordergrund holen. Das "Quake"-Fenster wird dann in der oberen Hälfte des Bildschirms angezeigt und kann mit demselben Tastaturkürzel einfach wieder geschlossen werden.Außerdem kann man Windows Terminal als Standard-Terminal festlegen. Damit lässt sich jede Kommandozeilenanwendung innerhalb des ausgewählten Terminalemulators direkt starten. Diese neue Einstellung ist derzeit im Windows Insider Program Dev Channel-Build enthalten. Microsoft hat diese Einstellung auch der Einstellungs-UI in der Windows Terminal Preview hinzugefügt.Neben diesen Neuerungen gibt es zahlreiche Verbesserungen für Terminal. So startet Cascadia Code jetzt mit einer kursiven Variante, also mit kursiven Buchstaben. Cascadia Code werden auch arabische und hebräische Zeichen hinzugefügt. Die Terminal-Grundeinstellungen bekommen eine einfache Option zum Hinzufügen eines neuen Profils. Man kann dann ein neues Profil von Grund auf neu erstellen oder ein bestehendes Profil einfach duplizieren. Dazu kommt noch eine Reihe an Verbesserungen und Fehlerbehebungen.Laut Microsoft soll die Preview von Terminal 1.9 in Kürze starten, auf der GitHub-Seite war davon aber bisher noch nichts zu sehen.In der fertigen Terminal-Version 1.8.1444.0 findet man nun die Neuerungen, die Microsoft im vergangenen Monat in der Testphase eingeführt hatte. Dazu gehört unter anderem, dass Microsoft das Fenster-Management verbessert hat und dass der Kurzbefehl Shift + Rechtsklick im Profilauswahl-Menü ein neues Fenster öffnet. Fenster lassen sich jetzt zudem individuell benennen.