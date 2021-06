Schneller Start: Windows 10 Mai-Update für mehr Geräte freigegeben

Nach nur 14 Tagen ist Microsoft dazu übergegangen, das neue Windows 10 Funktions-Update, Version 21H1, für Nutzer freizugeben, die manuell nach dem Update suchen. Zuvor gab es nur die automatische Verteilung. Ganz überraschend ist das nicht.

Ältere Versionen könnten Probleme aufweisen

Denn, wie schon mehrfach betont: Das Windows 10 Mai 2021 Update oder auch Version 21H1 genannt ist nur ein kleines Update, welches wenige Änderungen mit sich bringt. Entsprechend gibt es wenig Probleme und entsprechend schnell kann nun die Verteilung der neuen Version erfolgen. Das hätte auch ganz anders laufen können, denn laut Microsoft dient das erste Funktions-Update dieses Jahres vor allem dazu, weitere, erst noch kommende Features vorzubereiten.Das Windows 10 Mai 2021 Update, auch bekannt als Version 21H1, wurde nun schon Anfang Juni für die reguläre Bereitstellung freigegeben. Das bedeutet, dass es den Benutzern angeboten wird, wenn sie manuell nach Updates suchen. Das hat das Online-Magazin Windows Latest entdeckt.Windows 10 Version 21H1 wurde am 18. Mai freigegeben, die Freigabe erfolgte dabei wie gehabt nach und nach weltweit an kompatible Geräte. Dieser Update-Rollout wird dabei von einer KI gesteuert und vom Windows-Team überwacht. Normalerweise - damit meinen wir den Blick auf die Starts der vorangegangen neuen Versionen - verhindern Windows-Bugs und allerlei Kompatibilitäts-Probleme eine breite Verteilung von neuen Windows 10-Updates. Aber da das Mai-2021-Update im Wesentlichen auf dem Oktober-2020-Update (Version 20H2) basiert, gibt es bisher keine bekannten kritischen Probleme in dem Update.Damit hat Microsoft am 2. Juni den Schalter umgelegt und die Verteilung beschleunigt. Da keine Update-Blockaden eingerichtet wurden (oder besser gesagt bekannt sind), kann nun jeder Windows 10-Nutzer, der manuell nach der neuen Version über die Windows-Update-Funktion sucht, die Aktualisierung angeboten bekommen.Das gilt vor allem für Nutzer, die schon auf eine der beiden Versionen aus dem Jahr 2020 aktualisiert hatten. Ältere Versionen können noch immer Update-Blockaden ausweisen oder auch zu alte Hardware, veraltete Treiber oder Ähnliches aufweisen, was ein Update verhindert.