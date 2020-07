Windows Terminal: Das ist neu für die Release- und Preview-Versionen

Microsoft hat gleich zwei neue Versionen für Windows Terminal heraus­gegeben. In der Preview gibt es einen Ausblick auf interessante neue Funktionen, in der Release-Version starten jetzt unter anderem Profil-Vorwahl und das Kontextmenü zum Öffnen in Terminal.

Neues in der Preview

Zu den neuen Aktionen gehören:

SetTabColor, um die Farbe des Fokus-Tabs im Hex-Format festzulegen

OpenTabColorPicker, um eine Farbe per Mausklick aufzunehmen

RenameTab, um direkt einen Tab umzubennen.

ToggleRetroEffect, um auf die Retro-Terminal-Effekte umzuschalten

Einstellungen UI-Design

Aktualisierung der Befehlspalette

Tastenkombinationen für Windows Terminal

In der fertigen Terminal-Version 1.1.2021.0 findet man nun die Neuerungen, die Microsoft im vergangenen Monat in der Testphase eingeführt hatte. Dazu gehört die Rechtsklick-Option auf einen Ordner, um einen Ordner direkt in Terminal zu öffnen sowie die Möglichkeit, Ter­mi­nal mit dem PC-Start mit zu starten. Über alle Änderungen kann man sich im Einzelnen bei Github informieren, oder in unserem Beitrag aus der Testphase Auch in der Terminal Preview hat sich einiges getan. So gibt es einen neuen Fokus-Modus, bei dem überflüssige Details wie Titelleisten ausgeblendet werden und nur der Terminal-Inhalt an­ge­zeigt wird. Um den Fokusmodus zu aktivieren, kann man in der Datei settings.json eine Tas­ten­bin­dung für toggleFocusMode hinzufügen.Auch ein weiterer Arbeits-Modus ist dazugekommen: Man kann jetzt auswählen, dass das Terminal-Fenster immer im Vordergrund bleibt. Das kann sowohl mit der globalen Einstellung alwaysOnTop als auch über eine Tastenbindung mit dem Befehl toggleAlwaysOnTop erfolgen. Neu in der Preview sind weitere Befehle und Verbesserungen hinzugekommen.Es gibt Neuigkeiten bei der Benutzeroberfläche für die Einstellungen. Man hat sich jetzt auf einen Entwurf geeinigt. Das Team bittet nun um Feedback von den Betatestern.Die Terminal-Befehlspalette ist laut Microsoft jetzt fast vollständig. Es sind zwar noch einige Fehler bekannt, dafür kann man jetzt aber die Befehlspalette jederzeit über das Tastaturkürzel Strg+Umschalt+P aufrufen und hat so den Schnell­zu­griff auf vorhandene Funktionen. Das Windows Terminal ist eine moderne, lei­stungs­starke und produktive Terminal-An­wen­dung für Be­nut­zer von Befehlszeilen-Tools und Shells wie Command Prompt, Power­Shell und WSL.Die neue Preview kann über den Microsoft Store bezogen werden, die fertige Version steht auch bei uns im WinFuture-Downloadbereich zur Verfügung Wir haben euch Tastenkürzel für das Windows Terminal zu­sam­men­ge­stellt, um aufzuzeigen, wie man in der Terminal-App mit wenigen Klicks zum Beispiel neue Tabs mit be­stimm­ten Profilen erstellt oder man schnell navigieren kann. Viele praktische Shortcuts sind aufgeführt, und natürlich bieten wir euch auch die Möglichkeit an, die Tastenkürzel-Übersicht he­run­ter­zu­la­den . Die Tas­ta­tur­kür­zel ergänzen die Mög­lich­kei­ten, die man in der App selbst hat, um neue Shortcuts an­zu­le­gen und sich so wert­vol­le Zeit beim Ein­ge­ben zu sparen. Mit dem Cheat­Sheet habt ihr die Kürzel auf einen Blick parat und müsst sie nicht alle aus­wen­dig kennen.