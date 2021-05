Dyson V15 Detect: Laser-Staubsauger jetzt in Deutschland erhältlich

Der Dyson V15 Detect ist mit seiner Laser-Stauberkennung ab sofort in Deutschland erhältlich. Für knapp 700 Euro kann der kabellose Akku-Staubsauger Schmutzpartikel analysieren, die Saugleistung automatisch darauf anpassen und eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten erreichen.

Laser-Technik nur mit Hartbodendüse nutzbar und Staubanalyse

Dyson

Nach dem Dyson Omni-Glide findet nun auch der Dyson V15 Detect seinen Weg aus den USA nach Deutschland. Als Nachfolger der auch weiterhin erhältlichen Dyson V11-Familie bietet man die typischen Eigenschaften eines Akku-Staubsaugers des einst britischen Unternehmens und ergänzt diese mit zwei weiteren Funktionen. In Verbindung mit der neuen "Slim Fluffy Laser"-Bodendüse für Hartböden soll es mit Hilfe von Lasertechnologie möglich sein, Staubpartikel optisch besser sichtbar zu machen, um die Reinigung zu vereinfachen.Bereits zur US-amerikanischen Vorstellung im März sagte Dyson: "" Eine Nutzung der neuen Technologie ist somit nur in Verbindung mit dem passenden, mitgelieferten Zubehör des Dyson V15 Detect möglich. Seinen Namen trägt der Akku-Staubsauger jedoch aufgrund seiner neuen Staubanalyse-Funktion.Laut Hersteller sorgt ein piezoelektrischer Sensor für die Zählung mikroskopisch kleiner Staub­par­ti­kel, deren Analyse über das eingebaut Display dargestellt wird. Bei höheren Staubmengen kann der verbaute Hyperdymium-Motor die Saugleistung entsprechend automatisch anpassen. Erkannt werden unter anderem Partikel in der Größe von klassischem Staub, Hautschuppen, Milben, Sandkörnern, Zucker oder Flöhen. Die Akkulaufzeit des Dyson V15 Detect bleibt im Vergleich zum Vorgänger nahezu unverändert. Im Eco-Modus können bis zu 60 Minuten erreicht werden. Die Batterien sind zudem wechselbar.Im Online-Shop des Unternehmens wird der Dyson V15 Detect im Paket mit diversen Boden-, Flex- und Haardüsen für 699 Euro verkauft. Der interessante "Slim Fluffy Laser"-Aufsatz liegt dem Bundle ebenso bei wie ein verbessertes Hair Screw Tool für Tierhaare sowie einer Fugendüse und der bekannten Kombidüse.