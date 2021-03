Dyson V15 Detect: Neuer Staubsauger bekämpft Schmutz mit Laser

Mit dem Akkustaubsauger Dyson V15 Detect erweitert der britische Hersteller sein 2021er-Portfolio um ein neues Flaggschiff. Dabei kommen erstmals Lasertechnologien und akustische Sensoren zum Einsatz, um Staub und Schmutz besser zu erkennen. Der Preis: 700 US-Dollar.

Neuer Piezo-Sensor informiert über Verschmutzungen

Preise und Verfügbarkeit

Dyson

Anstatt auf eine klassische LED-Beleuchtung zu setzen, werden die Saugbürsten des neuen Dyson V15 Detect mit einer Lasertechnologie ausgestattet. Diese soll nicht nur das Staub­sau­gen in dunklen Umgebungen verbessern, sondern Staub und Schmutz vor allem auf Hartböden hervorheben. "", so das Unternehmen. Die grüne Laserdiode soll dabei den besten Kon­trast liefern, um Partikel vom Untergrund sichtbar abzuheben.Zu den weiteren Neuerungen des Dyson V15 Detect Akku-Staubsaugers gehört der so genannte Piezo-Sensor. Dieser soll die eingesaugten Schmutzpartikel auf akustischem Weg messen und Nutzer über das verbaute Display hinsichtlich der Staubgröße und -menge informieren. Mit bis zu 15.000 Messungen pro Sekunde verspricht Dyson, sogar mi­kros­ko­pisch kleine Partikel wie Allergene, Pollen, Hautschuppen, Staubmilben, Zucker und Flöhe erkennen zu können. Der Piezo-Sensor sorgt im Automatik-Modus des Akkusaugers außerdem für die Anpassung der Saugleistung je nach Staubkonzentration.Weiterhin soll eine "Anti-Tangle-Haarschraube" der neuen Saugbürsten dafür sorgen, dass sich Menschen- und Tierhaare nicht mehr in diesen verfangen, sondern wie gewünscht in den Auffangbehälter abgeführt werden. Für diesen Prozess sollen 56 Plastikzähne verantwortlich sein, die an den neuen Saugbürsten wie ein Kamm Platz finden. Abseits davon bietet der Dyson V15 Detect die üblichen Vorteile der Staubsauger-Serie: Bis zu 60 Minuten Ak­ku­lauf­zeit, wechselbare Batterien , eine einfache Ent­lee­rung und diverse Dock­ing­sta­tio­nen.Im US-amerikanischen Online-Shop wird der Dyson V15 Detect derzeit für knapp 700 US-Dollar verkauft. In Deutschland stellt bisher weiterhin der V11 Absolute Extra (Pro) die Speerspitze dar. Wann und zu welchem Preis Dyson sein neues Flaggschiff hierzulande anbieten wird, ist bisher nicht bekannt.