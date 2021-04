Dyson Omni-Glide: Neuer Akku-Staubsauger für Hartböden erhältlich

Während der neue Dyson V15 mit Laser-Technologie in Deutschland auf sich warten lässt, bringt das für seine Haushaltsgeräte bekannte Un­ter­neh­men den Dyson Omni-Glide auf den hiesigen Markt. Der Akku-Staub­sauger speziell für Hartböden startet heute für 399 Euro.

Neuer Inline-Aufbau erleichtert das Saugen unter Sofas und Betten

Dyson

Der vor wenigen Wochen in den USA vorgestellte Hartbodensauger Dyson Omni-Glide soll sich in erste Linie an Nutzer in städtischen Haushalten mit entsprechend kleinen Wohnungen und ältere Personen richten. Das laut Hersteller leichte und wendige Gerät sieht man zudem als Zweitgerät in größeren Haushalten für die "". Dabei besitzt der Dyson Omni-Glide eine im 360-Grad-Winkel bewegliche Bodendüse, die mit zwei elektrischen "Fluffy"-Rollen ausgestattet ist und somit Schmutz sowohl beim Vorschieben, als auch beim Zurückziehen des Akku-Staubsaugers aufnimmt.Im Gegensatz zum neuen Dyson V15 Detect und seinen in Deutschland erhältlich Vorgängern Dyson V11 Extra (Pro) verfügt der Dyson Omni-Glide über einen so genannten Inline-Aufbau, wobei das Gerät nahezu komplett flach auf den Boden gelegt werden kann. Schwer zu­gäng­li­che Flächen lassen sich so leichter erreichen. Als Beispiel wird die Reinigung unter niedrigen Sofas, Beistelltischen und Betten genannt. Anstelle eines pistolenartigen "Triggers" setzt Dy­son bei seinem Hartbodensauger auf eine klassische Einschalttaste, so dass diese für einen Betrieb nicht dauerhaft gedrückt werden muss.Trotz des neuen Inline-Aufbaus des Dyson Omni-Glide verspricht der Hersteller die selbe Saugkraft wie bei vergleichbaren V-Modellen. Das bekannte Zyklonen-Abscheidesystem, der Hyperdymium-Motor und die Filter sind dabei ebenso an Bord wie eine wechselbare Batterie . Die Akkulaufzeit beträgt jedoch lediglich 20 Minuten im Eco-Modus. Ab sofort wird der Dyson Omni-Glide in zwei Bundles für 399 Euro und 429 Euro angeboten. Letzterem Paket liegt die neue Fugendüse mit LED-Beleuchtung bei, die einzeln für 55 Euro erhältlich ist.