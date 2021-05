Energie! USB-C 2.1 erhöht Stromversorgung von 100W auf 240 Watt

Es ist bereits möglich, einen Laptop per USB-C mit Strom zu versorgen, allerdings nur dann, wenn das Gerät mit stromsparender Hardware ausgestattet ist. Doch das wird sich bald ändern, denn die Revision auf USB-C 2.1 wird demnächst 240W statt wie bisher 100W unterstützen.

Extended Power Range

Aktuell kommen all jene, die von ihrem Laptop mehr Leistung erwarten oder erfordern, nicht drum herum, ein externes Netzteil samt Hohlstecker zu verwenden. Das ist vor allem unpraktisch, denn man muss zum Laptop stets ein zusätzliches großes und schweres Teil mitschleppen. Das wird sich aber naher Zukunft ändern: Denn wie Cnet berichtet, hat das USB Implementers Forum (USB-IF), also die für die Technologie verantwortliche Industrie-Gruppe, die USB Type-C-Revision mit der Nummer 2.1 angekündigt und vorgestellt.Die zentrale Neuerung ist die Unterstützung von bis zu 240 Watt über USB-C. Das bedeutet im Wesentlichen, dass das Stromversorgungspotenzial mehr als verdoppelt wird und man in Zukunft auch viele Hardware- bzw. Energie-hungrige Gaming-Laptops mit einem simplen USB-Kabel betreiben kann.Das Ganze heißt laut offiziellen USB-IF-Angaben Extended Power Range (EPR). Mit der Revision für die neueste Version (Typ C) von Universal Serial Bus nimmt diese Anschlussart den vielleicht letzten Schritt zum tatsächlich universellen Kabel.Denn USB hat seine Anfänge im simplen Anschluss von Tastaturen, Mäusen, Druckern und ähnlichem und wurde nach und nach verbessert bzw. konnten die Datenraten erhöht werden. Schließlich ging man noch das Thema Stromversorgung an und konnte dieses nun mit der Erhöhung auf 240 Watt voran bringen.Kabel, die Extended Power Range unterstützen, werden künftig entsprechend mit einem speziellen Icon gekennzeichnet sein (und auch neue Ladegeräte erfordern). Das Ende der Fahnenstange ist damit allerdings nicht erreicht. Denn es gibt auch noch Gaming-fokussierte Notebooks, deren Strombedarf 240 Watt übersteigt. Diese werden also auch weiterhin zur klassischen Stromversorgungslösung greifen müssen.