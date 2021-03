Apple iPhone 13: Neue Infos zu 120 Hz, kleinere Notch, USB-C & Co.

Die Gerüchte rund um das neue Apple iPhone 13 verdichten sich und Analysten sowie Leaker scheinen sich hinsichtlich der Ausstattung einig zu sein. So spricht man derzeit über 120-Hz-Displays, eine kleinere Notch, die USB-C-Abwesenheit und verbesserte Kameras.

Portloses Design 2022, kompakte Notch, Kameras und Akkus

In einer neuen Research Note (via MacRumors ) geht der oft gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo auf die bisherigen iPhone 13-Spekulationen ein und teilt seine Prognosen mit In­ves­to­ren und der Apple-Community. Unter anderem geht Kuo davon aus, dass Apple in die­sem Jahr erstmals zu einem OLED-Display (LTPO) mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz (Pro­Mo­tion) greifen wird. Gerüchte dieser Art wurden im Vorfeld bereits von bekannten Leakern wie Jon Prosser und Max Weinbach gestreut. Gleiches gilt für ein wichtiges Thema: USB-C.Bis hin zu einem iPhone, das komplett ohne Anschlüsse auskommt, erwartet Kuo keinen Wechsel auf die zeitgemäße USB-C-Schnittstelle. Das im Herbst 2021 erwartete iPhone 13 dürfte somit weiterhin auf den klassischen Lightning-Anschluss setzen. "", so der Analyst. Die markante Notch oberhalb des Displays könnte in diesem Jahr hingegen kompakter ausfallen und 2022 eventuell gänzlich verschwinden.Weiterhin rechnet Kuo damit, dass Apple seine "optische Bildstabilisierung mit Sen­sor­ver­schie­bung" nicht mehr nur exklusiv für das Pro Max-Modell anbieten, sondern die komplette iPhone 13-Familie von der verbesserten Kameratechnik profitieren wird. Ebenso könnten sämtliche verbauten Ultra-Weitwinkel-Kameras mit einer f/1.8-Blende anstelle der aktuellen f/2.4-Blende ausgestattet werden. Aufgrund angepeilter Platzeinsparungen im Inneren der iPhone 13-Modelle soll Apple die neuen iOS-Smartphones zudem mit kapazitätsstärkeren Akkus bestücken, wodurch das Gewicht der Geräte leicht ansteigen könnte.Abschließend blickt der Analyst über das Jahr 2021 hinaus und prognostiziert die Ver­füg­bar­keit eines neuen Apple iPhone SE (3. Generation) für die erste Jahreshälfte 2022 und ein 7,5 bis 8 Zoll großes, faltbares iPhone im Jahr 2023.