Windows 10 21H1: Diese Features werden entfernt oder aufgeben

Am Dienstagabend hat Microsoft das aktuelle Feature-Update freige­ge­ben, allzu viel Neues bietet dieses allerdings nicht. Mit dem Mai-Update 2021 (alias Version 21H1) fallen aber auch einige Funktionalitäten weg, die entweder sofort entfernt oder nicht länger entwickelt werden.

Entfernte Features

XDDM-basierter Fernanzeigetreiber: Die Unterstützung für Windows 2000 Display Driver Model (XDDM)-basierte Remote-Anzeigetreiber wird in dieser Version entfernt. Unabhängige Softwareanbieter, die einen XDDM-basierten Remote-Anzeigetreiber verwenden, sollten eine Migration auf das WDDM-Treibermodell planen.

Microsoft Edge: Die Legacy-Version von Microsoft Edge wird ab dem 9. März 2021 nicht mehr unterstützt. Weitere Informationen finden man bei der Erinnerung an das Ende des Supports für Microsoft Edge Legacy.

Aufgegebene Funktionen

Personalisierungs-Roaming: Das Roaming von Personalisierungseinstellungen (einschließlich Hintergrundbild, Diashow, Akzentfarben und Sperrbildschirm-Bildern) wird nicht mehr weiterentwickelt und könnte in einer zukünftigen Version entfernt werden.

Windows Management Instrumentation Command Line (WMIC) Tool: Das WMIC-Tool ist in Windows 10, Version 21H1 und dem halbjährlichen Channel-Release 21H1 von Windows Server veraltet. Dieses Tool wird von Windows PowerShell für WMI abgelöst. Hinweis: Diese Einstufung gilt nur für das Befehlszeilen-Verwaltungstool, WMI selbst ist davon nicht betroffen.

Redmond gibt, Redmond nimmt. Das ist das Motto bei "großen" Windows 10-Updates . Denn im Zuge der Aktualisierungen im Frühjahr sowie Herbst hat Microsoft wie immer auch jene Features und Funktionalitäten bekannt gegeben, die in Windows 10 entfernt werden. Microsoft erklärt das in einem eigenen Beitrag und schreibt, dass dies oft deshalb passiert, weil man mittlerweile "bessere Optionen" hinzugefügt hat.Allzu viel ändert sich bei Version 21H1 allerdings nicht, entfernt wird Folgendes:Darüber hinaus gibt es auch noch jene Features, die nicht länger entwickelt werden . Diese stehen zwar noch zur Verfügung, werden aber in absehbarer Zukunft wohl ganz wegfallen werden.