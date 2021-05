Windows 10 "Eco-Modus" im Task-Manager wird überarbeitet

Microsoft hat ein neues Update im Windows 10 Insider Programm veröffentlicht. Dabei gibt es jetzt zwei wesentliche Änderungen: Zum einen wird der Internet Explorer 11 entfernt, zum anderen wird der Eco-Modus im Task-Manager vorerst deaktiviert.

"Eco-Modus" wird überarbeitet

Änderungen und Verbesserungen (Übersetzung deepl.com)

Behebungen

Wir haben ein Problem behoben, bei dem während des Upgrades und in den Begrüßungsbildschirmen, die nach der ersten Anmeldung angezeigt wurden, der Text unerwartet die Schriftart Times New Roman verwendet hat.

Wir haben ein Problem behoben, das bei einigen Insidern zu Fehlern führte, wenn sie versuchten, Notepad über den Ausführen-Dialog zu starten.

Wir haben ein Problem für WSL-Benutzer behoben, das dazu führte, dass einige Linux-GUI-Anwendungen nicht korrekt über die Verknüpfung, die automatisch zum Startmenü hinzugefügt wird, gestartet wurden.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Arbeitsabläufe zum Zurücksetzen oder Ändern der PIN nicht funktionierten.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem sich bei einigen Insidern das Nachtlicht sofort nach der Aktivierung ausschaltete.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem in den letzten Flügen unerwartet die Fehlermeldung "Wir können kein Audiogerät finden" angezeigt wurde, wenn Sie versuchten, Audio von einem verbundenen Bluetooth-Lautsprecher abzuspielen.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem explorer.exe nach wiederholter Verwendung der Touchpad-Geste zum Umschalten von virtuellen Desktops abstürzen konnte.

Es wurden zwei Probleme behoben, die sich auf die Fähigkeit auswirkten, mit USB-Druckern zu drucken.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Windows Update-Seite möglicherweise nicht mehr reagierte, nachdem Sie auf Updates anhalten geklickt hatten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Geräte mit dem Fehlercode 0xc1900101 fehlschlugen. Während dieser Fix das Problem bei einigen Geräten behebt, gibt es ein zweites Problem, das denselben Fehlercode verursacht (siehe unten). Wir arbeiten auch an einer Lösung für dieses Problem.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem auf einigen Geräten das .NET-Update nach der Installation erneut angeboten wurde. Nach der Übernahme dieses Builds sollte Ihnen das .NET-Update nicht mehr angeboten werden. Wenn Sie aufgrund eines ausstehenden .NET-Updates ein Problem mit Build 21387 haben, können Sie das Problem umgehen, indem Sie Updates pausieren und dann die Pause aufheben.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem einige Geräte mit einem DPC_WATCHDOG_VIOLATION-Fehler abstürzen, wenn Sie OneDrive Personal Vault verwenden.

Wir haben einen Absturz von ctfmon.exe bei der Verwendung von ATOK (einem IME eines Drittanbieters) behoben, wenn die Neukonvertierung in einigen Win32-Anwendungen ausgelöst wurde.

Es gibt das neue Build 21387 für den Dev Channel als Vorschau auf das für Herbst 2021 erwartete Windows 10 Feature-Update 21H2. Das neue Build für Insider trägt die Kennzeichnung co_release, ist also für das Herbst-Update und dem "Cobalt"-Entwicklungszweig zugeordnet. Im Windows Blog gibt es wie gehabt ein paar Informationen zum neuen Build Laut Windows-Insider-Chefin Amanda Langowski und Windows-Manager Brandon LeBlanc arbeitet das Team jetzt an weiteren Verbesserungen für den Task-Manager. Daher wird er in diesem Build deaktiviert: "Wir schalten die Funktion "Eco-Modus" im Task-Manager aus, um das Erlebnis zu verfeinern und dank des Feedbacks von Windows Insidern mehrere Probleme zu beheben," informiert Microsoft. Außerdem wird mit Build 21387 die Internet Explorer 11-Desktop-Anwendung nicht mehr zur Verfügung gestellt. Der IE 11 ist ab diesem Build entfernt.Neben diesen beiden Punkten gibt es, soweit bekannt ist, keine Neuerungen. Dafür gibt es einen Haufen Fehlerbehebungen und einige Verbesserungen: