Fans: 'Gebt uns GTA6' - Rockstar: 'Hier, GTA5 für PS5 und Xbox Series X'

Der Gaming-Dauerbrenner Grand Theft Auto 5 ist erstmals 2013 erschie­nen und während die Fans gespannt auf den Nachfolger warten, macht Ent­wickler Rockstar wieder mal eines: Man veröffentlicht eine überar­bei­tete Version von GTA5 , aktuell für PlayStation 5 und Xbox Series X/S

GTA5 für die dritte Konsolengeneration

Seit Monaten und Jahren vergeht kaum eine Woche ohne ein Gerücht zu der angeblich kurz bevorstehenden Enthüllung des längst überfälligen Grand Theft Auto 6. Doch stattdessen bekommen Fans immer wieder neue Inhalte für GTA Online und gelegentlich auch Portierungen von GTA5.Das ist nicht gerade eine unumstrittene Entscheidung: Entsprechend war im vergangenen Herbst so mancher Fan einigermaßen bis sehr sauer, als Rockstar Games die Next-Gen-Version von GTA5 ankündigte. Denn statt endlich komplett Neues spielen zu können, wurde mitgeteilt, dass Grand Theft Auto 5 die dritte Konsolengeneration in Angriff nehmen wird. Denn nach dem Debüt auf Xbox 360 und PlayStation 3 (2013), Portierungen für Xbox One und PlayStation 4 (2014) und PC (2015) wird es eben auch eine Fassung für die neuesten Konsolen von Sony und Microsoft geben.Dazu hat Rockstar nun weitere Informationen bekannt gegeben, allen voran den Termin: Grand Theft Auto 5 wird am 11. November 2021 erscheinen. Viele Details hat der Entwickler allerdings nicht verraten, sondern schreibt lediglich, dass die neuen Versionen "erweitert und verbessert" wurden.Ebenfalls unklar ist, was die Veröffentlichung der neuen Version für bisherige Besitzer einer Old-Gen-Ausgabe des Spiels bedeutet. Denn es dürfte kaum einen Konsolen-Gamer geben, der GTA5 nicht bereits in der einen oder anderen Form besitzt.Die angekündigte neue eigenständige (Standalone-)Fassung von GTA Online wird ebenfalls am 11. November starten. Dazu gab es die Ankündigung, dass diese Variante in den ersten drei Monaten exklusiv für PlayStation 5-Besitzer kostenlos verfügbar sein wird.