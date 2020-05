Wie ein neues Spiel: Grafik-Mod gibt GTA 5 ganz frischen Glanz

GTA 5 mit neuen Augen sehen: NVE bietet eine frische Perspektive

GTA 5 ist schon etwas in die Jahre gekommen, natürlich auch optisch. Eine neue Mod haucht dem Spiel in Sachen Grafik aber neues Leben ein. Licht, Reflexionen, Texturen: Die Modifikation NaturalVision Evolved verfolgt das Ziel, Grand Theft Auto 5 auf ein aktuelles Niveau zu hebenEines der zweifellos besten und unterhaltsamsten Features von GTA 5 , um die Langlebigkeit des Spiels zu verlängern, ist die Möglichkeit, mit Mods weitreichende Anpassungen an dem Spiel vorzunehmen. Jetzt hat der Modder Razed unter der Überschrift "NaturalVision Evolved" (NVE) sein neuestes Projekt vorgestellt, das allen gefallen dürften, die sich für den sieben Jahre alten Titel eine etwas frischere Optik wünschen.Wie der Entwickler, der mittlerweile in Vollzeit an Grafikmods arbeitet, auf seiner Unterstützer-Seite bei Patriot schreibt, habe er mehrere Jahre an der aktuellen Version von NVE gearbeitet. "Ich musste Hunderte von Dateien, Variablen, mehrere 3D-Modelle und zahlreiche Texturen modifizieren, um ein Ergebnis zu erzielen, das das Spiel auf die nächste Grafikgeneration heben würde", so Razed.Wie dann im offiziellen Trailer zu sehen ist, hat der Modder bei GTA 5 tatsächlich fast jeden Stein umgedreht. Die Anpassungen reichen dabei vom Wetter, Beleuchtungssystem, Umgebungsfarben über Welttexturen bis hin zu ganzen Gebäudemodellen. Vor allem in Bezug auf die Beleuchtung sind nach der Installation ganz andere Effekte zu erwarten: Reflexionen wirken durch Umgebungslicht mit Raytracing-Effekten wesentlich realistischer - das gilt unter anderem auch für Gebäude-Reflexionen. Razed macht sich auch die Mühe, mit neuen Lichteffekten und Farben für eine moderne Stimmung zu sorgen.Vielen Texturen wird dann mit Paralaxx Mapping ganz neues Leben eingehaucht. Der Unterschied zeigt sich dabei vor allem bei Ober­flächen wie Steinwänden und Wegen sehr deutlich und ändern den Eindruck von abgeflachten Strukturen zu Texturen mit scheinbarer Tiefenschärfe - ein echtes Plus in Sachen Realismus. Dazu kommen viele kleine Anpassungen wie die realistische Darstellung von Rauch - beispielsweise beim Burnout.NVE befindet sich aktuell noch in der frühen Entwicklung, wer die Mod aber schon vor der Fertigstellung testen will, muss dafür aktuell auf Patreon mindestens ein Unterstützer-Abo mit Gold-Level abschließen, dass mit monatlich 10 US-Dollar zu Buche schlägt. Aktuell kann Razer auf fast 2300 Unterstützer setzen, die ihm über 20.000 US-Dollar pro Monat einbringen.