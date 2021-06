Luxus-Modehersteller verkauft hässliche PS5-Shirts für 675 Dollar

Gamer kaufen sich gerne T-Shirts und sonstige Artikel, über die sie der Welt ihre Liebe zu bestimmten Spielen oder dem Hobby allgemein mitteilen wollen. Und das ist auch völlig ok. Das kann man von einer neuen, der PS5 gewidmeten Kollektion von Balenciaga nicht behaupten.

Look billiger Promo-Shirts

Gleich vorweg: Die folgenden Zeilen können (fette) Spuren von Meinung und Kapitalismuskritik enthalten. Denn das, was die Luxus-Modemarke Balenciaga macht, kann man nur als lächerliche Abzocke bezeichnen. Die französische Luxusmarke, die zu den führenden Pariser Modekonzernen gehört, hat nämlich eine der PlayStation 5 gewidmete Kollektion auf den Markt geworfen.Über seine Webseite verkauft derzeit Balenciaga T-Shirts und Sweatshirts. Das wäre an sich weder ungewöhnlich noch verwerflich, doch was sich die Luxusmarke hier erlaubt, ist freundlich formuliert frech. Denn ein T-Shirt kostet deutlich mehr als eine Konsole selbst. 675 Dollar müssen modebegeisterte "Gamer" hinlegen, wenn sie sich nicht die Mühe machen wollen, das Geld zu verbrennen wollen. Ein Sweatshirt kostet gar 875 Dollar.Nun ist das in der Welt Haute Couture alles andere als ungewöhnlich und es natürlich kann jeder so viel Geld für Kleidung bezahlen, wie er oder sie möchte. Das "Problem" bei den in Schwarz und Rot erhältlichen T-Shirts: Sie sehen nicht viel anders aus als lieblose Promo-Shirts, die man auf Messen oder Presseevents bekommt.Vorne sind das PlayStation- und das "PS5"-Logo zu sehen, dazu kommt noch ein "Nov 2020". Auch auf der Rückseite sehen sie nicht viel anders aus, dort sind auch noch das Balenciaga- und Sonys Dreieck/Kreis/Kreuz/Quadrat-Logo platziert.Nun will der Autor dieser Zeilen gar nicht behaupten, auch nur einen Hauch Ahnung von der Modewelt zu haben, dennoch muss die Frage erlaubt sein, ob ein derart lieblos hingerotztes Shi(r)t so viel Geld wert ist - und was eigentlich falsch läuft bei Menschen, die meinen, dass man so viel Geld dafür ausgeben soll - statt es für etwas Sinnvolles auszugeben oder zu spenden. Und schließlich muss auch noch eine Frage erlaubt sein: Wie kommt man bei Sony auf die Idee, seine Marke für so einen Mist herzugeben?