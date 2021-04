Xbox Game Pass: GTA 5 feiert Comeback inklusive Cloud-Gaming

Der beliebte Open-World-Shooter Grand Theft Auto 5 (GTA 5) kehrt in den Xbox Game Pass zurück. Ab dem 8. April wird Microsoft den Rock­star-Titel erneut in seine Spiele-Flatrate aufnehmen und diesen für Xbox-Konsolen anbieten sowie per xCloud auf Android-Geräte streamen.

Weitere Highlights des Xbox Game Pass im April 2021

Rockstar Games

Mehr als sieben Jahre nach seinem Xbox-360-Debüt erfreut sich GTA 5 noch immer großer Beliebtheit, was vor allem dem populären GTA Online-Modus zu verdanken ist. Xbox Game Pass-Abonnenten können den Action-Shooter ab Donnerstag (8.4.) erneut in ihrer Bibliothek finden und als Teil der Flatrate herunterladen. Microsoft wird Grand Theft Auto 5 dabei aus­schließlich für die Xbox Series X und Xbox One bereitstellen. Die PC-Version ist (bisher) nicht kostenlos erhältlich. Weiterhin unterstützt das Spiel die Cloud-Gaming-Option der Red­mon­der, mit der GTA 5 unabhängig von den Konsolen auf Android-Smartphones und -Tablets gestreamt werden kann.In seinem jüngsten Blog-Beitrag bestätigt Microsoft zudem sieben weitere Titel, die im Laufe der nächsten Tage in den Xbox Game Pass aufgenommen werden. Dazu zählen Kon­so­len­spie­le wie NHL 21, MLB The Show 21, Rain on your Parade und Zombie Army 4: Dead War. Letztere beiden sind zusätzlich neben Pathway auch für Windows-PCs verfügbar. Exklusiv für die xCloud und das Spiele-Streaming werden hingegen Disneyland Adventures und Rush: A Disney/Pixar Adventure angeboten.Dass die Cloud-Gaming-Funktion des Xbox Game Pass im Fokus der Redmonder steht, zeigen die jüngsten Anpassungen hinsichtlich der Touch-Steuerung. Mehr als 50 neue Spiele sollen jetzt auch ohne Xbox-Controller "per Finger" auf Smartphones und Tablets gespielt werden können. Zu den namhaften Titeln gehören unter anderem Sea of Thieves, Gears 5, Minecraft Dungeons, Dragon Quest XI und Slay the Spire. Eine ausführliche Liste finden Game Pass-Mitglieder in der Spieleübersicht , die nach der "Xbox Touch-Steuerung" gefiltert werden kann.