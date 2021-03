Rockstar reagiert: Neues Update soll GTA 5-Ladezeiten verkürzen

Fünf Jahre nach dem PC-Release von GTA 5 nimmt sich Rockstar Games den deutlich zu langen Ladezeiten an. Ausschlaggebend dafür ist ein kürz­lich veröffentlichter Fix eines Fans des Action-Shooters, der die Warte­zeit bis zum Spielstart um bis zu 70 Prozent verkürzen könnte.

Spieler erhält 10.000 US-Dollar für die Lösung des Problems

Rockstar Games

Dank diverser Mods und dem GTA Online-Modus erfreut sich Grand Theft Auto 5 nach wie vor großer Beliebtheit, die technisch jedoch vor allem aufgrund von zu langen Ladezeiten getrübt wird. Anfang März nahm sich der Entwickler und Spieler "T0st" (tostercx) dieser Problematik an und veröffentlichte auf GitHub einen aktualisierte Code, mit dem das Laden einer GTA 5-Session um bis zu 70 Prozent beschleunigt werden kann. Nun ist auch die verantwortliche Spieleschmiede Rockstar Games auf den Fix aufmerksam geworden und reagiert positiv.Gegenüber den Kollegen von PC Gamer bestätigt ein Sprecher des US-amerikanischen Un­ter­neh­mens den Fehler und stellt ein zeitnahes Update in Aussicht: "Grund für die zu langen Wartezeiten in GTA 5 und GTA Online soll nicht nur ein schlecht optimierter Code sein, sondern vorrangig eine nur 10 MB große JSON-Datei mit insgesamt 63.000 Einträgen. Diese ist für den Abgleich von Gegenständen aus dem Shop-Katalog des Online-Modus verantwortlich und sorgt bei dessen Abgleich von Gegenständen für etwa zwei Milliarden Prüfungen, die mit nur einem einzelnen CPU-Kern bewältigt werden müssen. Ein Flaschenhals, der zu absurd langen Ladezeiten führt. Nach dem Fix soll der Ladebildschirm in weniger als zwei Minuten verschwinden.In seinem Blog bestätigt "T0st", dass er für das Auffinden und die Lösung des GTA 5-Bugs von Rockstar Games mit 10.000 US-Dollar aus dem so genannten Bug Bounty-Programm be­lohnt wurde. Im Normalfall honoriert dieses die Arbeit an Problemen hinsichtlich der Si­cher­heit und des Datenschutzes im Spiel. In diesem Fall soll das Studio jedochgemacht haben. Wann das Update zur Reduzierung der Ladezeiten von Grand Theft Auto 5 (Online) erscheint, steht noch nicht fest.