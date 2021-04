Release-Termin von GTA 6: Netflix mischt sich in die Diskussion ein

Netflix mischt sich in die Diskussion rund um den Release-Termin des kommenden Open-World-Shooters Grand Theft Auto 6 ein und hinterlässt auf seinem französischen Twitter-Profil kryptische Hinweise. Entwickler Rockstar Games hüllt sich hingegen weiter in Schweigen.

Die Hoffnung erlischt schnell: Nur ein PR-Gag?

Fanart

Kein Spiel wird in der Gerüchteküche so heiß diskutiert wie GTA 6. Dabei beruhen sämtliche Details stets auf Gerüchten, Experten-Prognosen und vermeintlichen Leaks. Handfeste In­for­ma­tio­nen, die Aussicht auf einen Release oder eine erste Ankündigung seitens Rockstar Games gibt es derzeit nicht. Dass sich namhafte Unternehmen wie Netflix jetzt in die Dis­kus­sion einmischen, entfacht bei Fans der Grand Theft Auto-Reihe neue Hoffnung. Und das obwohl der Video-Streaming-Dienst nur wenig mit der Gamesbranche gemein hat.Allem Anschein nach wollten die französischen Social-Media-Manager jedoch nur auf den so genannten "Hype Train" aufspringen, mit Erfolg. Der kryptische Hinweis "" hat ausgereicht, um mehr als 35.000 Likes zu generieren und so­mit für den französischen Netflix-Account überdurchschnittlich viele Twitter-Nutzer zu er­rei­chen. Auf Detailfragen zum Release-Termin von GTA 6 antwortete Netflix bekanntlich schnip­pisch - "" oder "Ein PR-Gag, der nochmals darauf aufmerksam machen sollte, dass sämtliche inoffizielle Details zu Grand Theft Auto 6 mit Skepsis be­trach­tet werden müssen. Wer sich in der Ge­rüch­te­kü­che umhören möchte, der findet eine Zu­sam­men­fas­sung in unserem GTA 6 Special . Erst vor wenigen Tagen gab es im Netz zu lesen, dass sich Rockstar Games auf eine moderne Spiel­welt in der Gegenwart konzentrieren könnte und somit nicht - wie bisher erwartet - auf ein Setting in den 80er-Jahren. Diverse selbst­er­nann­te "Mega-Leaks" sprechen zudem von einer Vorstellung im nächsten Jahr und einem Release-Termin im Herbst 2023.