AVM stellt Fritz!Repeater 6000 mit Wi-Fi 6 und "sportlichem" Preis vor

Ende März tauchte der Fritz!Repeater 6000 erstmals auf der Webseite des Netzwerk-Spezialisten auf, zwei Wochen später folgt nun die offizielle Vorstellung. Große Überraschungen gibt es keine - mit Ausnahme des Preises. Denn der ist für einen Repeater durchaus "sportlich".

UVP: 219 Euro

Triband-Repeater für WLAN Mesh mit Wi-Fi 6

Für Fritz!Box und WLAN-Router anderer Hersteller geeignet

Verfügt über drei Funkeinheiten: bis zu 2400 MBit/s + 2400 MBit/s bei 5 GHz (4x4) sowie bis zu 1200 MBit/s bei 2,4 GHz (4x4)

Datenrate von bis zu 6 GBit/s im WLAN

WLAN mit dediziertem 5-GHz-Rückkanal

Unterstützung von Wi-Fi 6 (WLAN AX) und älteren WLAN-Standards

Intelligente Mechanismen wie Mesh Steering sorgen für optimales WLAN

Ein 2,5-Gigabit-LAN- und ein Gigabit-LAN-Anschluss

Unterstützt den WLAN-Verschlüsselungsstandard WPA3

Mit Fritz!App WLAN die richtige Position in der Wohnung finden

Einfache Einrichtung per Knopfdruck

Fritz!OS mit WLAN-Gastzugang, Zeitschaltung etc. und regelmäßige Updates

Herstellergarantie: 5 Jahre

Im Mai im Handel für 219 Euro (UVP) erhältlich

Der neueste Repeater aus dem Hause AVM hat sich vor zwei Wochen erstmals auf der Webseite gezeigt, heute ist das bisher leistungsstärkste Fritz-Gerät dieser Art offiziell vorgestellt worden. Laut den Berlinern vereint der Fritz!Repeater 6000 Triband-Wi-Fi 6 mit intelligenter Mesh-Technologie und bietet drei Funkeinheiten und zwölf Antennen. Es ist auch der erste Repeater, der Wi-Fi 6 und Datenraten von bis zu sechs GBit/s im WLAN unterstützt.Dank Wi-Fi 6 will man auch das Optimum aus Smartphones und anderen WLAN-Geräten der neuesten Generation herausholen, schreibt AVM in der Pressemitteilung. Denn der neueste WLAN-Standard des Repeaters ermöglicht die zeitgleiche Nutzung von vielen WLAN-Geräten im Heimnetz.AVM weiter: "WLAN Mesh Steering, Autokanalwahl, Cross Band Repeating und weitere intelligente Technologien stellen dabei sicher, dass alle mobilen Geräte wie Tablets und Notebooks stets mit dem optimalen WLAN-Zugangspunkt verbunden sind. Ein weiterer Vorteil sind die besonders kurzen Reaktions- und Laufzeiten der IP-Pakete, die u. a. für Gaming wichtig sind."Die vollständigen bzw. wichtigsten technischen Daten sind im Anschluss zu finden. An dieser Stelle muss man aber wie anfangs erwähnt den Preis hervorheben, denn mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 219 Euro ist der Fritz!Repeater 6000 der bisher teuerste von AVM. Zum Vergleich: Die UVP des Fritz!Repeater 3000 liegt bei 129 Euro, der Fritz!Repeater 2400 ist für unter 100 Euro bekommen.