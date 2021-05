FritzRepeater 2400 & 3000: Verbesserungen für Einrichtungs-Assistent

Bei AVM läuft das aktuelle Betatest-Programm für FritzOS 7.26 auf Hochtouren. Schon wieder gibt es ein Update - dieses Mal sind die Zusatzgeräte Fritz­Repeater 2400 und 3000 dran. Man arbeitet dabei an ein paar spannenden neuen Funktionen.

Fehlerbehebungen und Verbesserungen in FritzOS 7.24-860XX

Behoben - Bei unverschlüsseltem WLAN funktionierte die WPS-Funktion für den WLAN-Gastzugang nicht zuverlässig

Behoben - In manchen Fällen wurde nach der Verbindung über WPS die 5 GHz Verbindung zunächst nicht aufgebaut

Verbesserung - WLAN Stabilität angehoben

So nehmt ihr am Beta-Test teil

AVM ist dazu in diesem Beta-Testlauf schon weit vorangekommen. Neu wird für die Repeater eine neue Nutzeroberfläche für den Assistenten für die Einrichtung und den Wechsel der Zugangsart eingeführt. Das dürfte beides vereinfachen. Zudem gibt es wie immer bei neuen Fritz-Updates sicherheitsrelevante Änderungen. Der Hersteller AVM hat nun aber erst einmal ein neues experimentelles Labor-Update für die beiden Zusatzgeräte Fritz­Repeater 2400 und 3000 frei­gegeben. Die Aktualisierung bringt für den FritzRepeater 2400 die Version 07.26-88508, der FritzRepeater 3000 bekommt Version 07.26-88507. Diese beiden Modelle sind derzeit die einzigen, für die AVM schon an dem Update arbeitet.Wer bereits eine Beta für eines der Zusatzgeräte nutzt, bekommt das Update automatisch angeboten, für alle anderen interessierten AVM-Besitzer haben wir am Ende des Beitrags noch Tipps für die Aktualisierung beziehungsweise den Einstieg in das Test-Programm. Beide Versionen kann man ab sofort bei AVM beziehen. Viele Änderungen gibt es dieses Mal nicht.Auch wenn man bislang noch keine Laborversion genutzt hat, kann man jederzeit mit in die Testphase einsteigen. Zunächst ist dabei wichtig, dass man alle verfügbaren Updates für die FritzBox ausgeführt hat. Im Anschluss ist es der leichteste Weg, über die Benutzeroberfläche des Repeaters über "System -> Update -> Neues FritzOS suchen" auf die neue Version zu springen. Oder man wählt von der AVM Labor-Webseite die neueste Image-Datei für seinen Repeater, lädt das Paket und installiert es.