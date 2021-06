AVM startet erstes Update für den neuen FritzWLAN Repeater 6000

AVM hat für seinen neuen Wi-Fi 6-fähigen FritzRepeater 6000 ein erstes Wartungsupdate zur Verfügung gestellt. Das Netzwerkgerät bekommt FritzOS 7.28 und damit eine Reihe an Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Verbesserungen und Änderungen mit FritzOS 7.28

Behoben In der Betriebsart "LAN-Brücke" gegen FritzBox 7590 AX sporadisch nach reboot nur noch ein Ethernet link speed mit 100 MBit/s an LAN 1

Behoben Falsche Verlinkung in der Pushmail für "Kennwort vergessen"

Verbesserung System-Stabilität verbessert

Verbesserung Stabilität des WLAN-Gastzugangs verbessert

Triband-Repeater für WLAN Mesh mit Wi-Fi 6

Für FritzBox und WLAN-Router anderer Hersteller geeignet

Verfügt über drei Funkeinheiten: bis zu 2400 MBit/s + 2400 MBit/s bei 5 GHz (4x4) sowie bis zu 1200 MBit/s bei 2,4 GHz (4x4)

Datenrate von bis zu 6 GBit/s im WLAN

WLAN mit dediziertem 5-GHz-Rückkanal

Unterstützung von Wi-Fi 6 (WLAN AX) und älteren WLAN-Standards

Intelligente Mechanismen wie Mesh Steering sorgen für optimales WLAN

Ein 2,5-Gigabit-LAN- und ein Gigabit-LAN-Anschluss

Unterstützt den WLAN-Verschlüsselungsstandard WPA3

Mit FritzApp WLAN die richtige Position in der Wohnung finden

Einfache Einrichtung per Knopfdruck

FritzOS mit WLAN-Gastzugang, Zeitschaltung etc. und regelmäßige Updates

Herstellergarantie: 5 Jahre

Im Mai im Handel für 219 Euro (UVP) erhältlich

Besitzer eines FritzRepeaters 6000 können in Kürze aktualisieren und bekommen verbesserte Sicherheits- und Netzwerk-Funktionen. Zudem hat AVM ein paar nervige Probleme behoben, die zum Beispiel dazu führten, dass in der Betriebsart LAN-Brücke nur noch 100 MBit/s möglich waren. Außerdem gibt es eine Reihe von Fehlerbehebungen. Es handelt sich laut AVM bei der Veröffentlichung um ein Wartungsupdate. Es wird aber allen Nutzern empfohlen schnell zu installieren, da die Fritz_Updates häufig auch sicherheitsrelevante Änderungen mitbringen, auch wenn diese nicht näher in den Informationen zum Update genannt werden.