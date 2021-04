Freigabe verzögert sich: Weiteres Labor-Update für die FritzBox 7490

Der Netzwerk-Spezialist AVM hat eine neue Runde der Labor-Updates für die FritzBox 7490 gestartet. Viele Besitzer dieses Routers warten schon auf das angekündigte Feature-Update, doch es muss noch weiter getestet werden.

Neue Beta zum Testen

Weitere Verbesserungen ab FritzOS 7.24-87580 Telefonie:Behoben -Rufnummern werden bei Nutzung des erweiterten Ausfallschutz nicht registriert

Internet: Behoben - VPN-Verbindungen auf Basis von Drittanbieter-Lösungen brachen zum Teil nach längerer Verbindungszeit ab

DECT: Behoben - Nach längerer Laufzeit konnte es vorkommen, dass bestimmte Funktionen nicht mehr zur Verfügung standen (z.B. Mediaplayer, Updatesuche…)

AVM

Auch nachdem der Hersteller AVM schon im Ende Februar die neue FritzOS-Version 7.25 mit einer Vielzahl an neuen Funktionen gestartet hatte, warten Besitzer einer FritzBox 7490 weiterhin auf das Update. Der Router hat schon etliche Testrunden und Korrekturschleifen hinter sich, auch jetzt gibt es wieder nur ein experimentelles Labor-Update und noch keinen Hinweis, wann die fertige Version verteilt werden kann. Das neue Build bringt nun erst einmal einige Ver­bes­se­run­gen und Fehlerbehebungen.Die neue Version trägt die Buildnummer 07.24-87580. Informationen zu dem Labor-Programm und Tipps für die Beta-Versionen ganz allgemein findet man direkt bei AVM. Die neuen Vorab-Versionen werden auf der Seite von AVM zum Download angeboten. Die Liste der Änderungen ist dieses Mal recht kurz. Es gibt lediglich einige Fehlerbehebungen von Problemen, die in den voran­ge­gangenen Beta-Versionen aufgetaucht waren. In den Release-Notes heißt es dazu: