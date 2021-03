AVM startet das "alte" FritzFon C6 nun auch in schwarzer Variante

Der Berliner Internet-Spezialist AVM hat sein Geräte-Angebot um ein FritzFon C6 in Schwarz aufgestockt . Bisher gab es von dem schnurlosen Telefon nur eine weiße Variante, doch nun startet das Gerät auch in Schwarz im Handel.

Akku und Display

FritzFon C6 Black DECT-Schnurlostelefon mit zahlreichen Komfort- und Smart-Home-Funktionen

Perfekte Sprachqualität dank HD-Telefonie und Full-Duplex-Freisprechen

Internetradio, E-Mail-Empfang, Babyfon, Weckruf, Makeln, Dreierkonferenz

Telefonbuch für 300 Einträge, Online-Telefonbuch und mehrere Anrufbeantworter

Steuerung von FritzBox-Funktionen zum Beispiel WLAN-Schaltung, Smart-Home-Anwendungen, Wiedergabefunktion des Mediaservers

Anzeige des Live-Bildes von Webcams oder Türsprechanlagen, inklusive Türöffnung

16 Stunden Gesprächszeit, bis zu 12 Tage Standby

Hochauflösendes Farbdisplay, beleuchtete Tastatur, Headset-Buchse

Helligkeits-, Näherungs- und Bewegungssensor für energieeffizienten Display-Betrieb

Tasten zur Lautstärkeregelung an der Geräteseite

Ab Werk sicher durch verschlüsselte Sprachübertragung

Ab sofort im Handel erhältlich, Preis: 79 Euro (UVP)

Das FritzFon C6 ist schon seit Ende 2019 im Handel verfügbar - doch bislang hatte AVM nur eine weiße Version angeboten. Das Telefon bietet ein Farb-Display und dank der kommenden FritzOS-Version 7.25 auch eine Reihe neuer Anzeige-Funktionen, zum Beispiel für Wetter­berichte. Das FritzDECT C6 unterstützt unter anderem HD-Telefonie, hat einen integrierten Anrufbeant­worter und mehrere Telefonbücher zur individuellen Einstellung. Dazu kommen Extras wie Internetradio, E-Mail-Empfang, Nutzung als Babyfon oder Wecker.Das neue FritzFon "C6 Black" ist ab sofort im Handel erhältlich und kostet 79 Euro (Unverbindliche Preisempfehlung).Der Akku ermöglicht bis zu 16 Stunden Telefonieren oder 12 Tage Standby. Ein integrierter Umgebungslichtsenor sorgt zudem dafür, dass die Displayhelligkeit immer optimal an die Begebenheiten angepasst wird. Neue Funktionen oder Verbesserungen im Vergleich zum schon erhältlichen C6 White wurden nicht genannt. Die technischen Details haben wir am Ende des Beitrags mit angefügt. Nur die Farbgebung hat man geändert - das mutet zwar etwas kurios an, nach all der Zeit, in der es nur die weiße Variante gab, wird aber seine Interessenten finden.