Achtung: Windows 10 Patchday-Update im Verdacht BSOD auszulösen

Nutzer melden mit den jüngsten Updates, die Microsoft zum Windows-Patch-Day veröffentlicht hat, erhebliche Probleme. Sobald man versucht etwas auszudrucken, stürzt das System ab und zeigt nur noch den be­rüchtigten BlueScreen of Death (BSOD).

So äußert sich das Problem

Die Probleme mit Updates, die Microsoft für Windows 10 ver­öffentlicht, reißen nicht ab. Im­mer einmal wieder gibt es direkt nach der Veröffentlichung von Updates - und manchmal wie nun auch nach dem Patch-Day - gehäufte Fehlermeldungen. Dieses Mal trifft es Nutzer von Windows 10 Version 2004 und 20H2 und das Update KB5000802 . Es steht im Ver­dacht, mehr Probleme zu verursachen, als es löste. Problematisch ist das jetzt vor allem, da es sich bei KB5000802 um ein automatisches Sicherheitsupdate handelt. Nutzer be­kom­men also mit etwas Pech automatisch ein Update eingespielt, welches dann zu Ab­stür­zen führt, so das Online-Magazin Windows Latest Unter anderem wird bei Reddit derzeit rege über die Probleme diskutiert . Einige Nutzer schrei­ben zwar, dass KB5000802-Update sei schon wieder gestoppt. Wenn man aber im Mi­cro­soft Update Katalog schaut, steht es weiterhin zur Verfügung und das dürfte auch für die wei­te­ren Distributionswege gelten.Laut Nutzer-Erfahrungen gibt es gehäufte Ab­stür­ze, und zwar sobald man auf einen Dru­cker zugreifen möchte. Dabei hat es aktuell den An­schein, als seien alle Dru­cker-Hersteller glei­cher­ma­ßen betroffen - zumindest gibt es Mel­dun­gen von Nutzern diverser Marken. Mi­cro­soft hat sich bisher noch nicht zu dem Problem geäußert. In der Knowledge Base findet man noch keine Hin­wei­se zu dem Problem - das könnte sich aber zeit­nah ändern, falls sich die bisherigen In­for­ma­ti­o­nen als richtig erweisen und es sich um ein all­ge­mei­nes Problem und nicht um Einzelfälle handelt.Die Problemmeldungen häufen sich jetzt, nachdem immer mehr Nutzer das Update installiert haben und so nun auf die Fehler treffen.