App-Absturz bis hin zu BSOD: .Net Framework-Update macht Probleme

Microsoft hat eingeräumt, dass zwei aktuelle Updates für das Windows 10 .NET Framework 3.5 und 4.8 bei Nutzern zu Problemen führen können. Nutzer melden App-Abstürze sowie die berüchtigten Blue Screens of Death (BSOD).

Neustart hilft nur kurzfristig

Es handelt sich dabei um die Updates KB4598299 und KB459830. Diese beiden Updates sind für die Windows 10-Versionen 1909, 2004 und 20H2 veröffentlicht worden. Die Updates adressieren Probleme im .NET Framework 3.5 und 4.8, doch haben so einige "Neben­wirkungen", wie das bei Windows-Updates immer wieder einmal der Fall ist. Die Updates bringen nun neue, eigene Probleme mit sich.Zu den betroffenen Anwendungen gehört laut dem Online-Magazin Beta News unter anderem Visual Studio. Weitere Probleme finden sich in der Windows Presentation Foundation, was diverse Apps betrifft. Programme stürzen seit den Update häufiger App, und manchmal geht gar nichts mehr. Der PC bleibt durch den Fehler unerwartet hängen und zeigt dann nur noch den Blue Screen of Death. Nach einem Neustart melden Betroffenen, dass sie kurze Zeit wieder normal weiterarbeiten können, doch dann folgt auf App-Abstütze wieder ein BSOD.Als Reaktion auf die gehäuften Beschwerden von Anwendern schrieb Microsoft in den Visual-Studio-Foren , dass das Problem bald behoben werden soll. Das Unternehmen teilte mit:Da in der kommenden Woche Patch-Day ist, könnte die Fehlerbehebungen schon dann mit auf den Weg gebracht werden. Im Moment ist die einzige hundertprozentige Lösung, KB4598299 oder KB4598301 wieder zu deinstallieren.