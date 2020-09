Microsoft bestätigt endlich auch Lenovo-BSOD-Bug mit Windows 10

Vor fast einem Monat hatten wir bereits über einen ärgerlichen Blue-Screen-of-Death-Fehler berichtet, der bei Besitzern eines Lenovo Think­Pads in Verbindung mit Windows 10 Version 2004 auftrat. Jetzt hat sich auch Microsoft dem Thema angenommen.

Verschiedene Fehlermeldungen

Einfache Lösung möglich

Schon Ende August hatten wir über das Problem berichtet , das vielen Lenovo-Nutzern ständig Abstürze bescherte. Jetzt kommt dabei endlich "Bewegung" ins Spiel, denn Microsoft hat den Fehler in einem Support-Dokument genauer analysiert und warnt nun vor dem BSOD. Die Fehler treten laut dem bisherigen Kenntnisstand ab dem Update KB4566782 auf. Das ist das Patchday-Update für die Windows 10 Version 2004 vom 11. August. Der Fehler ist aber auch noch nach dem September-Patch KB4568831 vorhanden.Microsoft bestätigt nun in dem Support-Dokument, dass Updates, die in den letzten zwei Monaten veröffentlicht wurden, Lenovo ThinkPad-Rechner zum Absturz bringen könnten. Es wurden auch weitere kritische Fehler mit dem Update in Zusammenhang gebracht, unter anderem Leistungs­probleme und sogenannte Stopp-Fehler.Entsprechend warnt das Unternehmen jetzt vor dem Update. Nutzer erhalten Meldungen wie "SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED", "0xc000000005 Zugriff verweigert" oder Systemabstürze mit dem Verweis auf den Prozess ldiagio.sys.Das Problem scheint durch ein Kompa­ti­bi­litäts­problem zwischen den letzten kumulativen Updates von Windows 10, den UEFI-Einstel­lungen und der Lenovo Vantage-Anwendung verursacht worden zu sein. Mit einem der Updates hatte Microsoft zuvor eine Änderung vorgenommen, die einschränkt, wie Prozesse auf die PCI-Gerätekonfiguration zugreifen können. Microsoft und Lenovo bestätigten, dass sie an einer Lösung arbeiten. Es gibt auch schon eine relativ einfache Lösung, mit der man bis ein Bugfix-Update zur Verfügung steht das Problem umgehen kann.Microsoft empfiehlt die Einstellung "Enhanced Windows Biometric Security" in der UEFI zu deaktivieren. Zudem sollten weitere Updates bis auf Weiteres deaktiviert werden.