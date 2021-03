Windows 10: Außerplanmäßiger Patch behebt Drucker-Bluescreens

Vor einer Woche hat Microsoft an seinem traditionellen Patch-Day die März-Updates veröffentlicht und dieses Mal gab es dabei nicht nur die üblichen Fixes, sondern auch ein größeres Problem. Denn beim Zugriff auf Drucker kam es zu Abstürzen. Nun wurde ein Fix veröffentlicht.

Per Windows Update verfügbar

Das Drucker-Problem wurde kurz nach der Veröffentlichung der März-Updates bekannt und dürfte durchaus einige Anwender betroffen haben. Die Probleme hingen vor allem mit Modellen der Hersteller Ricoh, Xerox und Kyocera zusammen, allerdings kam es auch bei Geräten anderer Firmen dazu. Erkennbar war das Problem an der Fehlermeldung "APC_INDEX_MISMATCH", es trat auch "nur" bei speziellen Apps auf - welche das waren, teilte der Redmonder Konzern nicht mit.Microsoft musste also schnell reagieren und machte das auch: Am Wochenende wurde zunächst ein manueller bzw. temporärer Workaround bekannt gegeben, nun folgte ein Download-Patch bzw. Fix für das Problem (via Neowin ). Das Update sollte für alle verfügbar sein, die davon betroffen sind, also Nutzer mit den Windows 10-Versionen 1803, 1809, 1909, 2004, 20H2 sowie Insider mit 21H1.Wer den Fix benötigt bzw. sucht, sollte Windows Update einen Besuch abstatten und dort auf Neues überprüfen. Der Patch sollte dann als optionales Qualitätsupdate angeboten werden. Beim vorliegenden Fix handelt es sich übrigens um ein kumulatives Update.Auf den aktuellen Windows 10-Versionen 2004 und 20H2 hat dieses die Nummer KB5001567. Bei den Versionen 1903 und 1909 ist es die Knowledge Base-Nummer KB5001566, bei Version 1809 ist es die KB5001568 und bei 1803 die Nummer KB5001565.