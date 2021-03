Microsoft: SEC gibt grünes Licht für ZeniMax-Übernahme

Die United States Securities and Exchange Commission (SEC) segnet die Übernahme von ZeniMax Media durch Microsoft ab. Damit der Deal end­gül­tig abgeschlossen werden kann, steht nur noch die Zustimmung der europäischen Kartellbehörde aus. Diese lässt jedoch auf sich warten.

EU-Zustimmung lässt auf sich warten

Microsoft sorgte im September des vergangenen Jahres für ordentlich Aufsehen, als das Un­ter­neh­men den Kauf von ZeniMax Media ankündigte. Die Holdinggesellschaft besitzt meh­re­re namhafte Entwicklerstudios wie id Software, Bethesda Game Studios und Arkane Studios. Bis­lang war allerdings noch nicht klar, ob die entsprechenden Kartellbehörden der Über­nah­me die nötigen Zustimmungen erteilen würden.Aktuellen Berichten zufolge ( via GameSpot ) haben Microsoft und ZeniMax mittlerweile die erste Hürde genommen. Die United States Securities and Exchange Commission (SEC) ver­öf­fent­lich­te vor Kurzem eine sogenannte " Notice of Effectiveness " und segnete damit - zu­min­dest in den USA - die Übernahme ab.Da die SEC grünes Licht gab, wird erwartet, dass die Übernahme von ZeniMax noch im März realisiert wird. Damit der 7,5 Milliarden Dollar schwere Deal jedoch vollständig abgeschlossen werden kann, muss nun auch die europäische Kartellbehörde zustimmen. Microsoft hatte dazu im Februar 2021 vorbereitend bereits eine neue Tochtergesellschaft namens Vault gegründet. Ei­ne Entscheidung der europäischen Behörde sollte ursprünglich am 5. März 2021 getroffen beziehungsweise veröffentlicht werden. Bislang liegt allerdings noch kein offizielles Dokument vor.Warum sich die Stellungnahme verzögert, wurde bisher nicht kommuniziert. Im Vorfeld äu­ßer­te sich die EU-Kommission bezüglich der Übernahme von ZeniMax durch Microsoft mit den Worten: "Bei vorläufiger Betrachtung befindet die Kommission, dass die angemeldete Transaktion in den Geltungsbereich der Fusionsregularien fallen könnte. Wir behalten uns allerdings eine finale Entscheidung in dieser Sache vor."