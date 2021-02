Vault: Microsoft startet für Bethesda und Co. neue Gaming-Tochter

Gamer, die sich für Microsoft-Spiele interessieren, werden sich wohl an einen neuen Markennamen gewöhnen müssen: Vault. Denn die Red­monder haben eine neue 100-Prozent-Tochter gegründet, um die Übernahme von ZeniMax bzw. Bethesda abschließen können.

EU-Entscheidung steht noch aus

Im vergangenen Herbst überraschte und schockte Microsoft die Gaming-Fachwelt , denn der Redmonder Konzern kündigte an, die Holding ZeniMax Media und damit Studios wie Bethesda, id Software, Arkane, Machine Games, Alpha Dog, Tango Gameworks und Roundhouse Studios zu übernehmen.Offiziell ist das Geschäft aber noch nicht ganz durch, denn es muss kartellrechtlich abge­seg­net werden. Für das letzte noch ausstehende bzw. wichtigste OK ist die Europäische Union zuständig und diese wird ihre Entscheidung hierzu am 5. März 2021 bekannt geben . Der Prozess der Genehmigung läuft natürlich schon längst und aus diesem sind auch Dokumente aufgetaucht. Und darin taucht ein neuer Name auf: Vault.Vault, dessen Name wohl auf die Fallout-Reihe anspielt, wird allem Anschein nach die neue "Heimat" für ZeniMax Media und dessen Marken sein. Microsoft will alleinige Kontrolle über Vault haben, die neue Tochter soll aber wohl bei der Eingliederung in den Konzern helfen. Es ist derzeit nicht klar, ob ZeniMax Media als Markenname bestehen bleibt oder ob er zu Gunsten von Vault aufgegeben wird.Wie Windows Central schreibt, ist die Schaffung der Vault-Tochter ein neuer Ansatz von Microsoft, denn bisher hat man alle Einzelzukäufe wie Obsidian Entertainment, Ninja Theory und Playground Games regulär in die Xbox Game Studios eingegliedert. Ob das konkrete Folgen für die jeweiligen Marken bzw. Spiele hat, ist derzeit nicht absehbar, wahrscheinlich handelt es sich hier aber nur um eine geschäftliche bzw. wirtschaftliche Entscheidung, die für Endkunden keine Auswirkungen hat.