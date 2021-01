Bethesda: Indiana Jones hat keine Folgen für Starfield und Elder Scrolls

Diese Woche hat Lucasfilm einen neuen Namen für seine Spiele-Sparte angekündigt und es nicht dabei belassen. Denn Lucasfilm Games hat auch neue Spiele angekündigt: Ubisoft übernimmt ein Open-World-Game, Bethesda kümmert sich um einen Indiana Jones-Titel.

Übernimmt sich Todd Howard?

Lucasfilm

Indy kehrt zurück: Das war die erste Spieleankündigung nach der Vorstellung des neuen alten Namens Lucasfilm Games. Das neue Abenteuer von Indiana Jones hat der mittlerweile zu Microsoft gehörende Spieleentwickler und Publisher Bethesda übernommen. Das freut Fans des bekanntesten Archäologen der Welt, doch es gab auch einige, die die Ankündigung mit einiger Sorge aufnahmen.Denn mit Starfield und The Elder Scrolls 6 (TES6) hat Bethesda zwei große, um nicht zu sagen gewaltige Spiele in der Pipeline. Vor allem Fans des Rollenspieluniversums können einen Skyrim-Nachfolger kaum erwarten und fürchten, dass die Arbeit am neuen Abenteuer von Indiana Jones die Veröffentlichung von TES6 um vielleicht sogar Jahre zurückwirft.Vor allem fragten sich viele, ob sich nicht Todd Howard, der als Director oder Produzent für The Elder Scrolls 6, Starfield und noch einiges mehr hauptverantwortlich ist, zu viel vornimmt. Doch Bethesda-Sprachrohr Pete Hines beruhigte und antwortete auf Twitter : "Todd arbeitet derzeit als Executive Producer an vielen Bethesda Game Studios- und anderen Projekten, wie z. B. der Fallout-TV-Show. Sein Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf der Regie der kommenden Spiele Starfield und TES6, die von der aktuellen Nachricht nicht betroffen sind."Eine weiteres Thema, dass die Twitter-Sphäre beschäftigte, war, ob Todd Howard nicht vor einiger Zeit das Indiana Jones-Spiel nicht angeteasert hat: Denn in einem Stream, in dem Howard lange vor der Ankündigung des Indiana Jones-Spiels zu Gast war, konnte man im Hintergrund eine Miniatur-Nachbildung der Bundeslade aus Jäger des verlorenen Schatzes erkennen.Hines beteuerte jedoch, dass kein Teaser war: "Nur um das klarzustellen: Das ist nichts, das irgendjemand 'macht'. Todd ist ein lebenslanger Fan von Indiana Jones. Er besitzt eine Menge cooler Indiana Jones-Sachen. Er stellt es nicht für irgendjemanden oder wegen dieser Ankündigung aus. Er ist einfach ein großer Fan von Indiana Jones."