Bethesda und Lucasfilm kündigen ein neues Indiana Jones-Spiel an

Gestern hat Lucasfilm Games eine neue Markenidentität vorgestellt, diese wurde in erster Linie mit Star Wars in Zusammenhang gebracht. Doch kurz nach der Ankündigung gab es eine Überraschung, denn Bethesda hat ein neues Indiana Jones-Spiel angekündigt.

Willkommen zurück, Dr. Jones

Vatikan, Oktober 1937

Lucasfilm Games

Der bekannteste Archäologe der Welt und so etwas wie der (Groß-)Vater von Lara Croft und Nathan Drake hatte in der Frühzeit von Lucasfilm Games zwei überaus erfolgreiche und von Fans geliebte Spiele-Auftritte: Indiana Jones and the Last Crusade: Das Graphic Adventure und Indiana Jones and the Fate of Atlantis gelten als zwei Highlights der Point-and-Click-Adventure-Ära.Zwar gab es auch danach noch einige Spiele mit Indiana Jones in der Hauptrolle, diese sind aber allenfalls in die Kategorie "Unter ferner liefen" einzuordnen. Seit 2009 ist auch generell Funkstille, das letzte Spiel mit dem Archäologen liegt also rund zwölf Jahre zurück.Doch das wird sich demnächst ändern: Denn kurz nach der Vorstellung des "neuen" Namens Lucasfilm Games veröffentlichte Bethesda einen Teaser, der uns in Erinnerung rief, dass Lucasfilm mehr als Star Wars war und ist. Denn der mittlerweile zu Microsoft gehörende Publisher zeigte ein kurzes und mit handgezeichnet wirkenden Bildern arbeitendes Video, dessen Ende verrät, dass der Hut demnächst wieder aufgesetzt und die Peitsche geschwungen wird.Entwickelt wird das Spiel von Machine Games, dieses Studio ist am besten für die Wolfenstein-Spiele bekannt. In einem späteren Tweet löste Bethesda dann alles endgültig auf und teilte Folgendes mit: "Ein neues Indiana-Jones-Spiel mit einer originellen Geschichte ist bei unserem Studio Machine Games in Entwicklung und wird von Todd Howard in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games produziert. Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir mehr verraten können, aber wir sind sehr aufgeregt, die heutigen Neuigkeiten zu teilen!"Auf der offiziellen Seite von Star Wars gibt auch noch weitere Mini-Info-Häppchen, dort kündigt Lucasfilm Games an, dass im Teaser "möglicherweise einige Hinweise" versteckt sind. Offiziell wird verraten, dass das Game "auf dem Höhepunkt der Karriere des berühmten Abenteurers" spielen wird. Bei den Hinweisen handelt es sich u. a. um ein auf Oktober 1937 datiertes Flugticket nach Rom und einen Grundriss der Sixtinischen Kapelle.