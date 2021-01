Bethesda 2.0: Microsoft plant angeblich weitere große Übernahme

Die Übernahme von Bethesda durch Microsoft war eine der größten Wirtschaftsgeschichten des letzten Jahres. Neue Gerüchte sprechen jetzt davon, dass der Redmonder Konzern weiter in Einkaufs-Laune bleibt und auch 2021 große Namen für das Xbox-Team gewinnen will.

Bethesda war nur der Anfang, Microsoft will weitershoppen

Das große Raten geht los

Der Bethesda-Deal - wir hatten in unserem Wirtschaft-Special wiederholt berichtet - hatte in der gesamten Gaming-Branche für große Aufregung gesorgt. Der logische Schluss vieler Beobachter: Wenn Microsoft bereit ist, einen der größten Entwickler der Spielebranche zum Preis von 7,5 Milliarden US-Dollar einzukaufen, dann wird man wohl weitere Übernahmen erwarten können. Jetzt verdichten sich die Hinweise, dass man in Redmond wohl noch andere große Namen der Branche auf dem Zettel hat.Wie immer gilt: Berichte aus inoffiziellen Quellen sind mit Vorsicht zu genießen. Am heißesten kocht in der Gerüchteküche um Microsofts Hunger auf Spieleentwickler und Publisher aktuell aber eine Quelle, die in Sachen Voraussagen einen durchaus guten Ruf besitzt. Der Industrie-Kenner Xbox Ragna hatte im letzten Jahr wenige Wochen vor der Übernahme Bethesdas verkündet, dass Microsoft einen großen Spieleentwickler ins Xbox-Team holt. Jetzt legt Xbox Ragna nach.In einer Reaktion auf die Aussagen eines anderen Twitter-Nutzer schreibt der Branchen-Kenner: "Ich höre seit Monaten das Gleiche, dass Microsoft einen anderen Publisher übernehmen will", so Xbox Ragna. Demnach sei der Konzern wohl schon eine ganze Weile in den Verhandlungen - bei Bethesda hatten diese nach Berichten drei Jahre angedauert. "Ich glaube, die Ankündigung wird Ende 2021 oder Anfang 2022 sein", so die Voraussage.Belastbare Hinweise, auf welches Studio oder welchen Publisher es der Redmonder Konzern absehen könnte, liegen bisher noch nicht vor. Der Schlachtplan Microsofts scheint aber weiter klar: Xbox will im Kampf gegen Sony mehr hochqualitative Eigen-Titel bieten können, hier kann man sich mit der gut gefüllten Kriegskasse bereits bewährte Spielwelten ins Boot holen. Bleibt nur die Frage, welche?