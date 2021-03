Projekt "Wachmann": WLAN-Router soll dumme Einbrecher erkennen

Es klingt nach einer hervorragenden Idee - zumindest im ersten Moment. Zukünftig sollen die ohnehin überall herumstehenden WLAN-Router auch Einbrecher erkennen und Alarm schlagen - und die Kriminellen sogar noch auf der Flucht verfolgen.

Fluchtwege erkennen

Das entsprechende Forschungsprojekt "Wach­mann" des Karls­ruher Institut für Tech­nologie (KIT) in Zusammenarbeit mit der Poli­zei­direk­tion Osna­brück setzt auf die digitalen Spuren, die jeder Mensch heutzutage verursacht. So hinterlassen stets auch alle möglichen Geräte wie Smartphones zumindest kurze Informationsbrocken beim Router, wenn sie ihre üblichen Scans der umliegenden WLANs durchführen. Auch wenn keine richtige Verbindung zustande kommt, tauschen die Geräte doch zumindest MAC-Adressen aus.Die Idee des KIT-Forscherteams besteht nun darin, dass die WLAN-Router analysieren könnten, ob der Kontakt zu einer bestimmten MAC-Adresse zum normalen Alltagsbetrieb gehört oder ob es sich um ein Ereignis handelt, das einen Alarm rechtfertigt, berichtet die Nachrichtenagentur DPA. Häufig anwesende Adressen dürften daher beispielsweise Fa­mi­li­en­mit­glie­dern, Nachbarn oder ähnlichen Personen gehören. Wenn aber beispielsweise mitten in der Nacht plötzlich ein komplett fremdes Gerät im Funkbereich auftaucht, könnte dies auf einen Einbrecher hindeuten.Wer Zugang zu mehreren WLAN-Routern hat, die beispielsweise als Mesh-System ein größeres Grundstück abdecken, könnte sogar die (Flucht-) Wege der Eindringlinge verfolgen. An­wen­der sollen aber auch einfach andere Geräte und Personen freigeben können, so dass kein Alarm ausgelöst wird, wenn sich ein Bekannter in der Urlaubszeit um die Pflanzen oder die Katze kümmert.Das Verfahren setzt natürlich voraus, dass Einbrecher dumm genug sind, bei hren Beutezügen ein Smartphone mitzunehmen, mit dem sie bereits jetzt über Mobilfunkmasten und eine Funkzellenabfrage im Zweifelsfall zu tracken wären. Insofern darf man davon ausgehen, dass mit einem solchen Verfahren im besten Fall ein spontaner Gelegenheits-Einbrecher ertappt werden kann. Trotzdem genügt die Idee, um dem Projekt Fördermittel des Bundes­minis­teriums für Bildung und Forschung in Höhe von 1,1 Millionen Euro zu sichern.