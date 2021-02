Nichts geht mehr bei CD Projekt Red: Hack ist und bleibt ein "Alptraum"

Anfang des Monats wurde bekannt, dass der polnische Ent­wick­ler CD Pro­jekt Red von einem Hack betroffen war. Es war dabei recht schnell klar, dass das keine Kleinigkeit war, in­zwi­schen sind aber die wahren Di­men­si­onen des Angriff bekannt - und "massiv" ist keine Übertreibung.

Seit zwei Wochen steht die Arbeit

CD Projekt Red

Es ist verständlich, dass von Hacker-Angriffen betroffene Unternehmen die Tragweite einer Attacke nicht an die große Glocke hängen wollen. Im Fall von CD Projekt Red kommt dazu, dass die Polen zuletzt ein Spiel veröffentlicht haben, in dem Hacken eine zentrale Rolle spielt. Dank Cyberpunk 2077 und den zahlreichen technischen Unzulänglichkeiten stand das Studio auch noch doppelt und dreifach unter Beobachtung.Kurzum: Der Hack kam für CD Projekt Red zum ungünstigsten aller möglichen Zeitpunkte. Deshalb ist verständlich, dass man nicht alle Details der Attacke und deren Folgen öffentlich gemacht hat. Und wie Bloomberg berichtet, waren diese weitreichend: Denn gestern gab das Warschauer Studio bekannt, dass man ein großes und von vielen Spielern ersehntes Update für Cyberpunk 2077 verschieben muss.Als Grund wurde der Hack angegeben und Bloomberg hat auch Details dazu in Erfahrung bringen können, die CD Projekt Red nicht öffentlich gemacht hat. Denn die Mitarbeiter des Entwicklers können seit rund zwei Wochen nicht auf ihr VPN zugreifen, was in Kombination mit Pandemie-bedingtem Home Office ein riesiges Problem ist und die Arbeit in vielerlei Hinsicht zum Erliegen bringt.Denn die Entwickler können nicht auf die erforderlichen Systeme und Tools zugreifen, der Hack sei laut Insidern für die Mitarbeiter ein "Alptraum". Denn die Angreifer konnten nicht nur Spiele-Quellcode und ähnliches erbeuten , sondern auch persönliche Daten der Angestellten, darunter Nummern von Personalausweisen und Pass-Details. Angestellte mussten zudem ihre Rechner einschicken, damit diese auf Lücken, Malware und ähnliches überprüft werden können.