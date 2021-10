Nix Next-Gen in diesem Jahr: CD Projekt Red verschiebt große Updates

Noch bis vor Kurzem hatte man am Zeitplan für dieses Jahr festgehalten, jetzt muss man aber die Notbremse ziehen. CD Projekt Red hat angekündigt, dass die Next-Gen-Versionen von Cyberpunk 2077 als auch The Witcher 3 weiter auf sich warten lassen werden.

Für dieses Jahr wiederholt angekündigt, in letzter Minute abgesagt

Weit vom Weg abgekommen

Manchmal legen sich Entwickler selbst Stolperfallen und wundern sich dann, wenn man sie beim Straucheln erwischt. CD Projekt Red hatte noch Anfang September vehement betont, dass man die lange erwarteten PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen seiner aktuell wichtigsten Titel - Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 - vor Ende des Jahres veröffentlichen werde. Wenige Wochen später wird klar: Irgendwo klemmt es wohl in der Kommunikation zwischen Management und Entwickler, den dieses Ziel kann, bei beiden Spielen, nicht einmal annähernd gehalten werden.In einem Update teilt der Verwaltungsrat mit, dass die für die Entwicklung zuständigen Manager die dringende Empfehlung ausgesprochen hatten, den Projekten "zusätzliche Zeit zu gewähren". "Das Unternehmen plant derzeit, die Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 im ersten Quartal 2022 und die Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt im zweiten Quartal 2022 zu veröffentlichen", so das offizielle Statement.Damit ist also klar: Cyberpunk 2077 soll bis Ende März 2022 mit einer Next-Gen-Version bedacht werden, bei The Witcher 3: Wild Hunt könnte es sogar bis Juni nächsten Jahres dauern, bis man auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S eine angepasste Figur macht. "Entschuldigung für die verlängerte Wartezeit, aber wir wollen es richtig machen", so der Entwickler in einer kurzen Nachricht auf Twitter.CD Projekt RED beweist ein wirklich unglückliches Händchen mit seinen Termin-Versprechen. Dass man noch vor einem Monat beide Projekte für einen Release in diesem Jahr angekündigt hat, dann aber einen Monat später massiv verschiebt, hinterlässt auf jeden Fall nicht den vertrauenerweckendsten Eindruck. Man darf gespannt sein, wann es dann wirklich zu einem Release kommt.