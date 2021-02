Klagewelle: Media Markt und Saturn wollen Filialen ab 8. März öffnen

Der vom Lockdown stark betroffene Einzelhandel wehrt sich gegen die Zwangs­schließungen und tritt eine Klagewelle los. Unter anderem Media Markt und Saturn stellen vor Gericht einen Eilantrag, mit dem Ziel, viele ihrer Filialen zum 8. März 2021 wiedereröffnen zu können.

Geduldsfaden gerissen: Einzelhändler ziehen jetzt vor Gericht

MediaMarkt & Saturn

Seit Monaten sind die lokalen Ladengeschäfte von Media Markt und Saturn aufgrund der Coronavirus-Pandemie geschlossen. Während der Online-Handel der Ceconomy-Tochter in Zeiten des Lockdowns boomt, schreiben die Filialen tiefrote Zahlen. Diese können derzeit von Kunden lediglich als Abholstationen oder in Einzelfällen auch als lokale Express-Lieferanten genutzt werden. Aufgrund einer möglichen Lockdown-Verlängerung bis Mitte März und da­rü­ber hinaus wehren sich die Elektronikhändler jetzt vor Gericht.Wie das Manager Magazin berichtet, reichte die MediaMarkt-Saturn-Gruppe einen Eilantrag auf Aufhebung der Betriebsschließungen beim Oberverwaltungsgericht Münster ein. Damit wolle man erreichen, dass die Filialen zum 8. März wieder öffnen können. Vorerst gilt der Antrag nur für Nordrhein-Westfalen, Eilanträge in weiteren Bundesländern sollen jedoch folgen. MediaMarkt-Saturn-Chef Florian Gietl äußerte sich dazu wie folgt: "Erst vor wenigen Tagen meldete sich zudem Ceconomy-Chef Bernhard Düttmann zur Wort und unterstrich die Wichtigkeit der lokalen Ladengeschäfte von Media Markt und Saturn:Der Elektronikhändler ist mit seiner Klagewelle nicht allein. Auch die Baumarkt- und Textilketten Obi, Peek & Cloppenburg sowie Breuninger suchen die Gerichte auf. Anträge wurden von ihnen unter anderem in Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Sachsen eingereicht.