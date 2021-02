Online kein Ersatz: Media Markt & Saturn feiern den stationären Handel

Die Corona-Krise hat dem Online-Handel einen neuen Aufschwung beschert, auf der Gegenseite für viele Ladengeschäfte Existenz-Fragen aufgeworfen. Media Markt und Saturn sind sich aber sicher: Der stationäre Handel ist auch weiterhin das "Rückgrat unseres Erfolgs".

Trotz Online-Boom und Corona-Lockdown bleiben Ladengeschäfte wichtig

Online explodiert

In Zeiten der Corona-Krise sind auch Hauptversammlungen anders als sonst. Am Mittwoch hatte der Elektronikhändler Ceconomy, bekannt durch Media Markt und Saturn, zu einer Online-Sitzung geladen, um über die Entwicklung des Konzerns zu informieren. Konzernchef Bernhard Düttmann war dabei bemüht zu betonen, dass es trotz des Booms im Online-Handel keine Abkehr vom Ladengeschäft geben werde - im Gegenteil."Die Rückkehr der Kunden nach dem ersten Lockdown hat uns darin bestätigt, dass der stationäre Handel mit persönlicher Beratung, eingebettet in unsere Omnichannel-Strategie, weiterhin das Rückgrat unseres Erfolgs ist", so Düttmann. Die Pandemie habe neue Strategien erforderlich gemacht, Online wird von dem Konzern aber auch weiterhin als ergänzender Zweig eingestuft. "Die Basis bildet das Geschäft in den Märkten", zitiert das Manager Magazin den Konzernchef.Dass der Konzern bei seiner Versammlung einen hellen Scheinwerfer auf das Laden­geschäft wirft, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Online-Geschäft durch die Corona-Krise natürlich einen wahren Boom erlebt hat. Düttmann ist sich sicher, dass hier Entwicklungen wie ein neuer Fokus auf Digitalisierung auch dem Konzern gute Zahlen bescheren werden: "Die Ausstattung von Schulen beispielsweise - aber auch von kleinen und mittelständischen Unternehmen - bietet für uns viele Chancen."Für Ceconomy hatte vor allem das vierte Quartal 2020 gezeigt, wie das Internet sich immer größere Anteile am Umsatz sichert. Insgesamt hatte der Konzern im wichtigen Weihnachts­geschäft rund 30 Prozent der gesamten Umsätze im Netz erzielt. Hier darf man gespannt sein, wie sich diese Zahlen nach der Pandemie entwickeln werden.