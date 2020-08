Entdeckungstour: Überraschende Vielfalt im ersten Xiaomi-Store

Positiv:

Shop ist ein wahrgewordener Fan-Traum

Smartphones & Gadgets können ausprobiert werden

Breite Produktpalette von Xiaomi für Interessierte greifbar

Geschultes Personal mit viel Zeit für Kunden

Der Laden wirkt nicht überladen

Desinfektionsmittel wird regelmäßig nachgefüllt

Neutral:

In-Ear-Kopfhörer zum ausprobieren (wer will das?)

Einige Produkte nur im Store ausgestellt, keine Ware verfügbar zum Kauf

Gefühlt zu viel Personal auf wenig Raum

Negativ:

Amazfit-Produkte fehlen

Saugstaubrobotor fehlen

Notebooks fehlen

Teils deutlich teuer als online

E-Roller kann nicht ausprobiert werden, weil der Laden in einer Fußgängerzone liegt

In Düsseldorf hat der erste Store aufgemacht, in dem es ausschließlich Produkte des chinesischen Herstellers Xiaomi zu kaufen gibt. Die Präsenz im Einzelhandel ist keine schlechte Idee, da man ja in den vergangenen Jahren mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zahlreiche Verbraucher auf die eigene Seite gezogen hat.Da kann solch ein Shop helfen, dem neu gewonnenen Fan die gesamte Produktpalette näherzubringen. Denn Xiaomi hat weitaus mehr zu bieten als Smartphones und Smart-Home-Systeme, wie unser Kollege Timm Mohn bei seinem Besuch herausfand. Eigentlich bekommt man bei dem Anbieter ein richtiges Rundumpaket mit allem, was man an elektrischen und elektronischen Geräten benötigt - und notfalls sogar noch den Koffer um alles heimzubringen.