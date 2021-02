Statt Pandemie-Leerstand: Kinos vermieten ihre Säle an Gamer

Die Pandemie lässt die Kinos zwar nahezu überall brach liegen - einige Be­trei­ber von Lichtspielhäusern haben aber zumindest eine kleine Einnahme­quelle gefunden: Diese vermieten ihre Säle mit den großen Leinwänden jetzt kurzerhand an Gamer.

Konsole bitte mitbringen

Siehe auch:

Aufgrund der Maßnahmen zum Infektionsschutz ist es derzeit nicht möglich, hundert oder mehr Menschen in einen Raum zu setzen, um ihnen einen Film auf großer Leinwand zu präsentieren. Einige wenige Gamer können sich aber problemlos in den großen Räumen aufhalten, ohne dass das Risiko zu groß wird. Sowohl in Südkorea als auch in den USA nutzen einige Kino-Betreiber diese Chance, um wenigstens ein paar Einnahmen zu generieren, wie die BBC berichtet.Im Vergleich zu einer ordentlich besuchten Kino-Vorstellung sind die Umsätze zwar ziemlich klein, doch kommt immerhin ein bisschen was in die Kassen. Und wahrscheinlich sehen die Ketten die Aktion auch ein bisschen als Marketing-Maßnahme, die das Image anhebt und die Vorzüge der großen Leinwand zumindest im Gespräch hält - das kann hilfreich sein, wenn wieder reguläre Vorstellungen möglich sind.Die größte Kino-Kette Südkoreas, CGV, verlangt tagsüber für zwei Stunden derzeit umgerechnet 75 Euro. Bis zu vier Personen dürfen sich dann im Saal treffen. Am Abend steigt der Preis auf 110 Euro. Spielekonsole, Games und Controller muss man selbst mitbringen und kann sie vor Ort an die digitalen Projektoren anschließen. Man bekommt dann das Bild auf die große Leinwand und den Ton in die High End-Audioanlagen übertragen. Die meisten Mieter seien Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, aber auch Paare und Familien nutzen die Chance, gemeinsam im Kino zu spielen, hieß es. Zusätzlich Einnahmen generiert CGV wie im Normalbetrieb durch das Angebot von Kino-Snacks und Getränken.In den USA gibt es vergleichbare Angebote - unter anderem von den Malco Theatres. Diese verlangen hundert Dollar Miete für zwei Stunden. Hier dürfen sogar bis zu 20 Leute gleichzeitig in den Saal. Andere Ketten bieten ebenfalls die Option die Säle zu mieten, aber nur um Filme im kleinen Kreis zu sehen, die Spielekonsole kann bei diesen noch nicht angeschlossen werden.