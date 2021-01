Test im Dev-Channel: Microsoft Edge bekommt neue Autofill-Funktionen

Microsoft hat eine neue Vorschau-Version für den Webbrowser Edge veröffentlicht, das Update steht für den Dev-Channel parat und bringt dieses Mal wieder eine Reihe von neuen Funktionen mit - zudem wurde die Verfügbarkeit der vertikalen Tabs ausgeweitet.

Absturzprobleme behoben

Neue Funktionen:

Es wurde die Möglichkeit zugefügt, Geburtstage zu speichern und automatisch auszufüllen

Es wurde die Möglichkeit zugefügt, dass Autofill Daten wie z. B. Adressen, die in die Zwischenablage kopiert wurden, liest und als potenzielle Autofill-Kandidaten beim Ausfüllen der zugehörigen Felder in einer Webseite vorschlägt

Teilen wurde zum "..."-Menü in Webseiten hinzugefügt, die als Apps installiert sind

Der Rollout von Vertical Tabs wurde abgeschlossen

Es wurde eine Verwaltungsrichtlinie hinzugefügt, um zu steuern, ob Empfehlungen angezeigt werden sollen oder nicht

Es wurde eine Verwaltungsrichtlinie hinzugefügt, um den Abruf von Cloud-Richtlinien zu steuern

Microsoft Edge neue Sync-Extras

MS Edge - Browser auf Chromium-Basis

Im neuen Jahr hat es Microsoft besonders eilig mit den neuen Vorab-Versionen für Windows 10 und Edge. So hat nun auch das Edge-Team eine neue Preview herausgegeben, in der es eine Reihe von interessanten Neuerungen gibt. Es handelt sich dabei vor allem um prak­tische Extras, wie eine neue Autofill-Funktion und die Option, Geburtstage mit abzu­speichern.Zudem hat das Edge-Team einige Absturz-Probleme der vorangegangenen Builds beheben können, sodass die neue Version nun deutlich stabiler laufen sollte. Erkenntnisse dazu gibt es derzeit aber noch kaum. Die neue Version hat die Buildnummer 89.0.767.0 und steht für Insider im Dev-Channel zur Verfügung. Details zu den Änderungen hat Microsoft in der Techcommunity veröffentlicht Vor Kurzem hatte Microsoft für alle Nutzer des Chromium-basierten Edge-Browsers die Mög­lich­keit für alle Nutzer freigeschaltet, offene Tabs zu synchronisieren. Der Marktanteil des neuen Browsers läuft dabei noch immer schleppend. Erst seit dem Start des Windows 10 Oktober 2020 Updates (Version 20H2) vor wenigen Wochen wird der neue Edge-Browser nun auch standard­mäßig anstelle des alten Edge mit Windows 10 ausgeliefert. Die Nutzerzahlen steigen nun entsprechend merkbar an. Ende vergangenen Jahres gab es so rund zehn Prozent Marktanteil für MS Edge.