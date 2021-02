Microsoft legt mit weiterem Sicherheitsupdate für Edge nach

Microsoft hat ein weiteres Sicherheitsupdate für den Browser Edge auf Chrome-Basis innerhalb von nur zwei Tagen herausgegeben. Hintergrund ist, dass ein aktiver Exploit entdeckt wurde, sodass ein weiteres Si­cher­heits­up­date erforderlich ist.

Wenig zu den Änderungen bekannt

Microsoft Edge-Browser auf Chromium-Basis

Wer unter Windows 10 den neuen Microsoft Edge schon nutzt, bekommt die Aktualisierung einfach als Auto-Update. Die jeweils neueste Version gibt es ansonsten auch im WinFuture-Downloadcenter . Über die einzelnen Änderungen für Edge direkt ist aber noch wenig bekannt - das liegt daran, dass Microsoft außer einer Benachrichtigung über ein neues Update der­zeit keine ausführlichen Veröffentlichungs-Notizen mit beifügt.In der Edge-Update-Historie heißt es nur: "Microsoft hat den neuesten Microsoft Edge Stable Channel (Version 88.0.705.63) veröffentlicht, der die neuesten Sicherheitsupdates des Chromium-Projekts enthält. Dieses Update enthält die Sicherheitslücke CVE-2021-21148, die vom Chromium-Team als ‚Exploit in the Wild‘ gemeldet wurde. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung für Sicherheitsupdates."In dem zitierten Sicherheits-Leitfaden sind aber noch keine Details hinterlegt, dort findet man nur den Januar-Sicherheitsbericht. Am 4. Februar hatte Microsoft zuvor die Version 88.0.705.62 veröffentlicht, das jüngste Update ist eine Revision, die nun auch si­cher­heits­re­le­van­te Änderungen in Bezug zu CVE-2021-21148 enthält.Diese Version bringt laut den Release Notes nur die Änderungen, die im Rahmen des Chro­mi­um-Projekts er­schien­en waren. Neue­run­gen gibt es nicht, es ist ein reines Si­cher­heits­up­date. Dazu gehört die Be­he­bung mehrerer als hoch einge­stufter Sicher­heits­lücken. Google hatte Mitte der Woche die Informationen zu den Sicherheitslücken veröffentlicht . Externe Sicherheitsforscher hatten demnach sechs Schwachstellen gemeldet, zu einigen gibt es bereits entsprechende Einträge.Falls das Edge-Team zeitnah Informationen nachreicht, werden wir diese noch ergänzen.