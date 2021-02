Windows 10: Sicherheits-Patch soll alten Edge-Browser entfernen

Microsoft hat den alten Edge-Browser durch eine neue, auf Chromium ba­sie­ren­de Variante ersetzt. Nun möchten die Redmonder die verbleibenden Installationen der Legacy-Version auf ihrem Betriebssystem reduzieren. Das soll mit Hilfe eines Sicherheits-Updates im April geschehen.

Support für EdgeHTML bleibt bestehen

Sicherheits-Patch erscheint nur für Windows 10

Microsoft Edge: Browser auf Chromium-Basis

Obwohl die alte Version des Edge-Browsers, die auf die EdgeHTML-Engine setzt, inzwischen vollständig vom Chromium Edge abgelöst wurde, verwenden einige Nutzer noch immer den sogenannten Legacy Edge in Zusammenhang mit Windows 10 . Schon vor einiger Zeit hatte Microsoft bekanntgegeben, dass der Support für die alten Builds des Browsers Anfang März auslaufen wird. Ab April soll die Anwendung dann gar nicht mehr zur Verfügung stehen.Hierfür soll eine Sicherheits-Patch, welcher Microsoft zufolge vor­aus­sicht­lich am 13. April veröffentlicht wird, sorgen. Das Update in­stal­liert den neuen Chro­mi­um Edge, sofern sich der Browser nicht schon längst auf dem Rechner des Nutzers be­fin­det. Gleichzeitig wird die bald nicht mehr unterstützte Legacy-Version des Edge-Brow­sers deinstalliert. Alle verbleibenden Kom­po­nen­ten werden vom PC entfernt.Die Aktualisierung hat allerdings keine Aus­wir­kun­gen auf die Verfügbarkeit der vom Legacy Edge genutzten EdgeHTML-Engine. Da einige Apps auf den EdgeHTML-Support angewiesen sind, bleiben die jeweiligen Komponenten noch eine Zeit lang in Windows 10 enthalten.Der kommende Sicherheits-Patch betrifft alle Windows 10-Builds von der Version 1803 bis zur aktuellen 20H2. Das Update hat also keinen Einfluss auf die alten Redmonder Be­triebs­sys­te­me Windows 8.1 und Windows 7. Hier lässt sich der Legacy Edge vorerst noch nutzen.