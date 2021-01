Neues Sicherheitsupdate für Microsoft Edge für Windows veröffentlicht

Microsoft hat ein Sicherheitsupdate für den Browser Edge auf Chrome­basis herausgegeben. Insgesamt 16 als hoch und mittel eingestufte Schwach­stellen wurden kurz zuvor von Google behoben. Das hat das Entwickler-Team bekannt gegeben.

Wenig zu den Änderungen bekannt

Sicherheitsupdates Chrome (externe Meldungen)

Hoch - CVE-2021-21106: Betrifft Autofill-Funktion

Hoch - CVE-2021-21107: Adressiert Fehler in Drag & Drop

Hoch - CVE-2021-21108: Betrifft Media

Hoch - CVE-2021-21109: Adressiert Fehler in Payments-Funktion

Hoch - CVE-2021-21110: Adressiert Fehler im "safe browsing"

Hoch - CVE-2021-21111: Unzureichende Durchsetzung von Richtlinien in WebUI

Hoch - CVE-2021-21112: Adressiert Fehler in Blink

Hoch - CVE-2021-21113: Heap-Pufferüberlauf in Skia

Hoch - CVE-2020-16043: Unzureichende Datenvalidierung im Netzwerk

Hoch - CVE-2021-21114: Adressiert Fehler in Audio

Hoch - CVE-2020-15995: Adressiert "Out of bounds"-Bug in V8

Hoch - CVE-2021-21115: Adressiert Fehler im "safe browsing"

Mittel - CVE-2021-21116: Heap-Pufferüberlauf in Audio

Microsoft Edge-Browser auf Chromium-Basis

Wer unter Windows 10 den neuen Microsoft Edge schon nutzt, bekommt die Aktualisierung einfach als Auto-Update. Die jeweils neueste Version gibt es ansonsten auch im WinFuture-Downloadcenter Über die Änderungen für Edge direkt ist aber noch wenig bekannt - das liegt daran, dass Microsoft außer einer Benachrichtigung über ein neues Updates derzeit keine ausführlichen Veröffenentlichungs-Notizen mit beifügt. In der Edge-Update-Historie heißt es nur "Microsoft hat den neuesten Microsoft Edge Stable Channel (Version 87.0.664.75) veröffentlicht, in den die neuesten Sicherheitsupdates des Chromium-Projekts integriert sind. Weitere Infor­ma­tionen finden Sie im Leitfaden für Sicherheitsupdates". In dem zitierten Sicherheits-Leitfaden sind aber noch keine Details hinterlegt.Diese Version bringt laut den Release Notes nur die Änderungen, die im Rahmen des Chromium-Projekts er­schien­en waren. Dazu gehört die Be­he­bung mehrerer als hoch einge­stufter Sicher­heits­lücken. Google hatte Mitte der Woche die Informationen zu den insgesamt 16 gefixten Sicherheitslücken veröffentlich t. Externe Sicherheitsforscher hatten demnach 13 Schwachstellen gemeldet, zu einigen gibt es bereits entsprechende Einträge. Inwieweit Sicherheitslücken aktiv ausgenutzt wurden ist nicht bekannt.Zusätzlich wurden weitere Fehler behoben und die Stabilität optimiert. Falls das Edge-Team zeitnah Informationen nachreicht, werden wird diese noch ergänzen. Microsoft hatte sich Ende März der Ent­scheidung von Google angeschlossen, vorerst die Beta-Tests für neue Funktionen normal weiterzuführen und für den Stable Channel zunächst nur noch Sicher­heits­updates heraus­zugeben. Das soll das Team ein wenig entlasten, solang man durch die Corona-Pandemie nicht wie gewohnt arbeitet. Wie lang das so bleiben soll wurde nicht bekannt.