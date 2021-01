Microsoft veröffentlicht detailliertere Roadmap für Edge-Browser

Microsoft hat eine neue Roadmap für den Webbrowser Edge veröf­fent­licht. Es gibt dabei nun einen neuen Abschnitt, der detaillierter darüber informiert, was als Nächstes geplant ist. Das Ganze ist für die nächsten drei Versionn sehr umfangreich.

Es kann auch immer noch was dazu kommen

Microsoft Edge-Browser auf Chromium-Basis

Microsoft war schon seit dem Start der öffentlichen Betaphase für seinen neuen Edge-Browser auf Chromium-Basis sehr daran interessiert, die Arbeiten an neuen Funktionen Transporten zu machen. Nutzer, die den neuen Edge-Browser ausprobierten, erhielten auch schon seit Beginn der Tests sehr viele weiterführende Informationen und konnten sich durch die Feedback-Funktion selbst mit Vorschlägen einbringen.Nun hat das Edge-Team die Roadmap für den Browser noch einmal grundlegend überarbeitet und ergänzt. Ganz "komplett" ist sie aber nicht, denn Microsoft ließ mitteilen , dass man die neue Roadmap "in der gleichen Art und Weise wie die Enterprise-Roadmap, aber mit fast allen kommenden Features für Microsoft Edge " gestaltet hat. Fast alle Feature bedeutet natürlich, dass immer noch Arbeiten intern dazu kommen, die nicht zwingend mit auf dem öffentlichen Plan stehen müssen.Microsoft hält es dabei mit Edge ganz anders als im Windows 10-Insider Programm. Dort gibt es kaum Hinweise, geschweige dann Vorankündigungen neuer Funktionen, die auf lange Sicht getätigt werden. Das Edge-Team arbeitet hingegen eine öffentlich zugängliche Liste mit Optionen, Verbesserungen und neuen Funktionen ab. Auf einer neuen Seite findet man nun bei der Roadmap einen überarbeiteten Bereich "What's Next", also ein Vorschaubereich auf das, was als Nächstes kommt.Das Team plant zudem, diese Roadmap mit jeder Edge-Beta-Version zu aktualisieren, sodass man damit etwa alle sechs Wochen Änderungen in der Roadmap, beziehungsweise im Bereich "What's Next" sehen wird. Aktuell findet man so neue Funktionen, die für die kommenden Versionen bis hin zu Edge 91 geplant sind. Die aktuell stabile Version, also die, die für alle Nutzer außerhalb des Betaprogramms freigegeben ist, ist Edge 88.