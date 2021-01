Speedtest Plus: Neuer Netz-Test für Vodafone-Kabelkunden steht bereit

Vodafone will seinen Kunden im Kabelnetz ein neues Werkzeug zur Messung der Internetgeschwindigkeit bereitstellen. Der Speedtest Plus kann ab sofort bundesweit genutzt werden und soll auch Hilfestellungen zur Optimierung des Heimnetzwerks liefern.

Unitymedia hat's erfunden

Wie Vodafone mitteilt, haben zuletzt alleine im Dezember 2020 zwei Millionen Vodafone-Kunden Speedtests durchgeführt - die Nutzer haben offenbar also ein reges Interesse an solchen Werkzeugen. Bisher bilden diese Tools aber oft nur eine Momentaufnahme ab und lassen wenig Rückschlüsse auf mögliche Probleme im Heimnetzwerk zu. Genau hier will Vodafone jetzt mit dem Speedtest Plus für seine Kabelkunden eine ausgefeiltere Lösung bieten.Der wichtigste Ansatz ist dabei eine genauere Betrachtung verschiedener Störfaktoren, die das Ergebnis beeinflussen können: Erfolgt der Test über WLAN oder Netzwerkkabel, wie viele Endgeräte sind zum Zeitpunkt des Tests mit dem Router verbunden, welcher Browser wird genutzt? Antworten auf diese Fragen will Vodafone in einem zweistufigen Verfahren erhalten."Der Speedtest Plus misst deshalb im ersten Schritt die Verbindung vom Vodafone Server zum jeweiligen Endgerät des Kunden. Anschließend folgt ein zweiter Durchgang, der die tatsächliche Leistung misst, die beim Internet-Modem des Kunden ankommt", so die Entwickler. Aus der Abweichung dieser beiden Messpunkte ergibt sich dann die Möglichkeit, Hinweise zur Netzwerkoptimierung zu liefern.Der Speedtest Plus ist dabei einigen Kabelkunden schon bekannt, war der Service doch 2018 von Unitymedia für Kabelkunden in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg eingeführt worden. Seit der Übernahme des Kabelanbieters durch Vodafone hatte der Konzern in einer "längeren Migrations- und Testphase" den Geschwindigkeitstest für die eigenen Kabelkunden fit gemacht.Wie das Unternehmen schreibt wird der Speedtest Plus "im Moment aus technischen Gründen nur bei Kabelkunden von Vodafone angewendet". Diese Formulierung lässt aber auf jeden Fall zumindest die Möglichkeit offen, dass ein ähnliches Werkzeug auch für Kunden mit anderen Anschlüssen folgen könnte. Neben der Speedtest-Plus-Webseite und der App für AppleTV will Vodafone den Speedtest Plus schnell auch auf "weitere Plattformen" bringen.